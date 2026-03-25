Carballo avanza en la futura mejora energética de la Casa do Concello

Casa do Concello de Carballo Archivo

El Concello de Carballo ha dado un nuevo paso en la ejecución de los proyectos vinculados a los fondos europeos con la salida a contratación de la redacción del proyecto técnico para la rehabilitación energética integral de la Casa do Concello. El contrato, que sale a licitación por 65.000 euros, tendrá un plazo de ejecución de cinco meses y permitirá definir con detalle una actuación pensada para modernizar uno de los edificios públicos más emblemáticos y utilizados del municipio.

La intervención prevista no se centrará en una simple puesta al día del inmueble, sino en una reforma profunda destinada a reducir el consumo energético, mejorar el confort de trabajadores y usuarios, rebajar la huella ecológica del edificio y adaptarlo a criterios actuales de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia. La Casa Consistorial, construida en 1973, arrastra desde hace años carencias detectadas tanto en su envolvente como en sus instalaciones, una situación que ya había sido identificada en la auditoría energética realizada en 2017.

En este sentido, el objetivo que fija ahora el Concello es ambicioso. Según la documentación técnica, la futura actuación permitirá reducir en un 49,82% el consumo de energía primaria no renovable, al pasar de 136,29 a 68,39 kilovatios por metro cuadrado al año, además de elevar la calificación energética del edificio hasta la letra A.

Se trata de una mejora especialmente relevante en un inmueble con uso intensivo y continuado, en el que desarrollan su actividad diaria alrededor de 120 trabajadores y al que acuden de forma constante vecinos para realizar trámites, consultas o gestiones administrativas. Para conseguir ese salto en eficiencia, el futuro proyecto deberá concretar varias líneas de actuación ya definidas en la memoria técnica.

Líneas de actuación

Una de las principales será la mejora integral de la envolvente térmica del edificio, con una intervención sobre fachadas y cubierta que reduzca las pérdidas energéticas y mejore el comportamiento térmico del inmueble. Entre las soluciones previstas figura la implantación de una fachada transventilada, manteniendo el cerramiento actual pero reforzando su rendimiento energético. A eso se sumará la sustitución integral de las carpinterías exteriores por otras de mayores prestaciones, una medida clave para reducir filtraciones de aire y mejorar tanto el aislamiento térmico como el acústico del edificio.

También se contempla la ejecución de una cubierta ecológica extensiva, una solución que no solo contribuirá a la eficiencia del inmueble, sino que permitirá incorporar criterios de adaptación al cambio climático y gestión sostenible del agua. Esa actuación en cubierta incluirá además la instalación de paneles fotovoltaicos para la producción de energía renovable, así como sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales, otra de las mejoras ambientales incluidas en la planificación.

Los arquitectos Jorge García y Fernando Eiroa diseñarán el futuro edificio social de Carballo Más información

Junto a ello, se renovarán las instalaciones de iluminación mediante la colocación de luminarias LED de alta eficiencia, con el objetivo de reducir consumos y optimizar el funcionamiento diario del edificio. La futura rehabilitación no se limitará al apartado energético.

La memoria también prevé la incorporación de medidas para mejorar la accesibilidad, eliminar barreras arquitectónicas, reforzar la señalización accesible y adaptar el inmueble a condiciones más adecuadas de seguridad y habitabilidad. Entre las actuaciones previstas figura igualmente la retirada del amianto existente en la cubierta, una intervención relevante desde el punto de vista preventivo y de salud pública.

El adjudicatario de este contrato tendrá que elaborar toda la documentación necesaria para que el gobierno carballés pueda sacar a licitación la reforma: memoria, planos, mediciones, presupuesto, estudio de seguridad y salud, gestión de residuos, simulaciones energéticas, análisis de patologías, planificación de obra y demás documentación técnica exigida.

La potenciación de la feria será clave en la futura remodelación de la Praza do Concello carballesa Más información

Además, el proceso se desarrollará en varias fases. Primero deberá presentarse un anteproyecto con la propuesta inicial, después un proyecto básico, más tarde el proyecto de ejecución y, por último, un documento definitivo revisado tras las observaciones de los servicios técnicos municipales. El calendario previsto distribuye esos trabajos a lo largo de cinco meses efectivos.

Más proyectos contratados

La de la Casa do Concello no es la única intervención en marcha dentro de este paquete financiado con fondos europeos. A finales del pasado año, la municipalidad también contrató la asistencia técnica para redactar el proyecto de acondicionamiento y mejora de la primera planta del mercado municipal, un documento que deberá estar listo en las próximas semanas.

A ello se suma la asistencia técnica en materia de urbanismo, mobiliario urbano y paisajismo para la futura reurbanización de la Praza do Concello, otro de los proyectos incluidos en la estrategia municipal y cuya redacción deberá quedar completada durante el primer semestre del año. Además, ya está en marcha la redacción del proyecto del edificio de entidades sociales, tras el concurso de ideas celebrado el año pasado.