Carballo
Intercambio de talentos entre el Conservatorio de Carballo y el de Santiago
El Pazo da Cultura carballés acogió este miércoles el concierto de orquestas juveniles, que el viernes se traslada a Compostela
El Pazo da Cultura de Carballo acogió ayer el Concierto de Orquestas Juveniles, con el intercambio de talentos entre el Conservatorio de Música (CMUS) de Carballo y el de Santiago.
La Orquesta Juvenil del CMUS de Compostela y la Orquesta de Grado Elemental y Profesional del CMUS carballés deleitaron al público con sus piezas, en la penúltima actuación de este mes de marzo. El intercambio de orquestas se traslada mañana a Santiago, cerrando así el ciclo de conciertos del mes. El pasado martes tuvo lugar el Concierto de Primavera en el Pazo da Cultura.