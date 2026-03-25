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Carballo

Intercambio de talentos entre el Conservatorio de Carballo y el de Santiago

El Pazo da Cultura carballés acogió este miércoles el concierto de orquestas juveniles, que el viernes se traslada a Compostela

Redacción
25/03/2026 21:32
Concierto del Conservatorio de Carballo
Concierto del Conservatorio de Carballo este miércoles
Mar Casal
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El Pazo da Cultura de Carballo acogió ayer el Concierto de Orquestas Juveniles, con el intercambio de talentos entre el Conservatorio de Música (CMUS) de Carballo y el de Santiago. 

La Orquesta Juvenil del CMUS de Compostela y la Orquesta de Grado Elemental y Profesional del CMUS carballés deleitaron al público con sus piezas, en la penúltima actuación de este mes de marzo. El intercambio de orquestas se traslada mañana a Santiago, cerrando así el ciclo de conciertos del mes. El pasado martes tuvo lugar el Concierto de Primavera en el Pazo da Cultura. 

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