Intercambio de talentos entre el Conservatorio de Carballo y el de Santiago

Concierto del Conservatorio de Carballo este miércoles Mar Casal

El Pazo da Cultura de Carballo acogió ayer el Concierto de Orquestas Juveniles, con el intercambio de talentos entre el Conservatorio de Música (CMUS) de Carballo y el de Santiago.

La Orquesta Juvenil del CMUS de Compostela y la Orquesta de Grado Elemental y Profesional del CMUS carballés deleitaron al público con sus piezas, en la penúltima actuación de este mes de marzo. El intercambio de orquestas se traslada mañana a Santiago, cerrando así el ciclo de conciertos del mes. El pasado martes tuvo lugar el Concierto de Primavera en el Pazo da Cultura.