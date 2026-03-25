La Diputación promociona la provincia en Alimentaria

Xosé Regueira

A Diputación de A Coruña participa esta semana en una nueva edición de Alimentaria, un encuentro internacional de referencia para los profesionales del sector que se organiza cada dos años en Barcelona.

En este marco, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Xosé Regueira, participa hoy en dos mesas redondas en las que abordará el papel de la gastronomía como motor económico y turístico, así como los retos de un modelo sostenible basado en el producto local.

Ambas sesiones se celebran en el contexto de la Gran Final del Concurso Cocinero y Camarero del Año. La primera intervención tendrá lugar a las 11:30 horas bajo el título ‘A Coruña provincia, A paisaxe que sabe: territorio enogastronómico’, un espacio centrado en la identidad de los productos y su vinculación con el territorio. En esta mesa participará también Despensa D’Lujo de Coristanco, poniendo en valor la calidad y singularidad de los productos.

A las 12:00 horas participará en la mesa ‘Turismo gastronómico: impacto en la ciudad de un turismo sostenible’, en la que compartirá reflexiones con representantes institucionales de otras administraciones sobre el papel de la gastronomía en las estrategias turísticas. Esta participación se enmarca en la apuesta por la promoción de la provincia como destino enogastronómico de calidad bajo la marca ‘A paisaxe que sabe’.