Carballo Interplay 2026 impulsa la creación en gallego y el activismo digital entre los jóvenes

Konachadas e Prado Rúa, dúas creadoras de contido en galego | cedida

El Carballo Interplay incorpora a la programación de su 13ª edición dos nuevas actividades centradas en la creación de contenido en gallego y en la reflexión crítica sobre el uso de las redes sociales. Ambas propuestas, de entrada libre, se celebrarán el jueves 16 de abril en el Mercado de Carballo y contarán con la asistencia de más de 350 alumnas y alumnos de centros educativos de Carballo, Malpica, Cambre, A Coruña y Oleiros.

A las 11 horas, las creadoras gallegas Prado Rúa y Konachadas hablarán sobre la experiencia de crear contenido en la lengua propia en un contexto marcado por los algoritmos, el hate, las oportunidades de visibilidad y la relación con el público. La sesión abordará, desde una perspectiva directa y cercana, algunos de los condicionantes que atraviesan hoy la presencia del gallego en las plataformas digitales.

María Rúa, conocida como Prado Rúa, comenzó a crear contenido en 2020, centrado en cultura, humor y tendencias desde una identidad gallega. Por su parte, Nuria Grandío, profesional de la creatividad y la publicidad, muestra su trabajo a través de su proyecto Konachadas, con el que ganó el premio Youtubeiras a la mejor creadora de contenido.

Discursos políticos en redes sociales

A las 12 horas tendrá lugar el taller Radicalmente online –Activismo en redes sociais, impartido por Marina G. Canedo, creadora y estratega en teta&teta y referente en comunicación política y cultura digital. La actividad analizará cómo funcionan hoy la cultura, los medios y el discurso político en las redes sociales, y ofrecerá al alumnado herramientas para identificar cuándo un mensaje busca generar un cambio real y cuándo se queda solo en la apariencia o en el uso superficial de determinadas causas.

Se abordarán conceptos como el greenwashing, el pinkwashing o el activismo performativo, al tiempo que se propondrá una reflexión sobre cómo emplear las plataformas desde la conciencia social, el pensamiento crítico y la responsabilidad. Con esta propuesta, el festival apuesta por promover unas redes más seguras e inclusivas.