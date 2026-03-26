Carballo se suma a la campaña Falarmos… nós para fomentar el uso del gallego

Los representantes municipales y de la Diputación en la firma del convenio | mar casal

El Concello de Carballo formalizó hoy su adhesión a la campaña de dinamización lingüística Falarmos… nós, una iniciativa impulsada por el área de Lingua de la Diputación da Coruña. El objetivo principal es crear espacios de uso de la lengua basados en la participación y en la conversación en un ambiente seguro, próximo y sin presiones.

El alcalde, Daniel Pérez, y la diputada provincial Sol Agra firmaron ayer el convenio de colaboración en un acto en el que también participaron la concelleira de Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, y algunas de las personas que participan no solo en el programa Farlamos… nós, sino también en Elos Carballo, el foro de conversación en gallego promovido directamente por el Concello.

Este grupo se reúne todos los jueves, de 11:30 a 12:30 horas, en las Escolas Xardín Agra de Caldas, donde se celebró el acto.

Esta actividad está abierta a todas las personas interesadas, tanto a aquellas que saben gallego pero no lo usan habitualmente como a las que están en proceso de aprendizaje y quieren ganar soltura oral. A diferencia de un curso académico, en esta red no hay clases, lecciones ni deberes.

Se trata de grupos reducidos, de entre 4 y 12 personas, dinamizados por voluntarios que proponen temas de cultura, actualidad o música, priorizando siempre contenidos referidos a Galicia. El único requisito para participar “é entender a lingua e ter ganas de darlle un pouco máis de espazo ao galego na vida cotiá”, comentan desde el Concello.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, destacó durante la firma que este acuerdo “reafirma o compromiso de Carballo coa nosa identidade ao facilitar os recursos necesarios para que a cidadanía se atope e converse con respecto e escoita activa”.

Por su parte, la diputada Sol Agra recordó que la Deputación ofrecerá “apoio técnico, formación e material de benvida” para garantizar el éxito de esta red en toda la provincia.La concelleira de Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, animó a la vecindad a participar: “Queremos que estas sesións sexan o pulo definitivo para que moita xente perda o medo a falar nun contorno onde non se toleran actitudes de falta de respecto nin discriminación de ningún tipo”.

La firma de este documento, de vigencia anual, compromete al Concello a mantener la actividad un mínimo de seis meses al año y a designar dinamizadores estables, mientras que la Deputación integrará a Carballo en la campaña provincial.