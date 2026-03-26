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Carballo

El programa “Aprende a través del surfing” consolida su vertiente cultural y ambiental en las aulas

Deporte, ciencia marina y tradición local se combinan en una nueva edición en los colegios de Carballo

Redacción
26/03/2026 21:36
Los escolares aprenden de surf | cedida
Los escolares aprenden de surf | cedida
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El programa educativo Aprende a través del surfing, impulsado por la Concellería de Promoción Económica e Turismo del Concello de Carballo, inicia una nueva edición en los centros escolares del municipio. La iniciativa se consolida como una de las más completas de Galicia, combinando deporte, ciencia marina y cultura oceánica

Tras el éxito de cursos anteriores, el proyecto arrancó esta semana en el Ceip Nétoma-Razo, con una programación que va mucho más allá de las olas, y continuará hoy en el Gándara-Sofán. 

El alumnado cuenta con una biblioteca especializada de 25 títulos sobre cultura del surf en colaboración con Libros del Océano y una exposición de 9 paneles sobre cetáceos, tortugas y aves marinas, creada junto a la Cemma, que permanecerá esta semana y tras las vacaciones.

Después de Semana Santa, el programa se trasladará al Ceip A Cristina y al CRA Ponte da Pedra, preparando las jornadas prácticas de surf que se celebrarán en mayo en la playa de Razo. Como novedad, se integrará la artesanía local con un taller-cuentacuentos: a partir de la leyenda Layar y la lectura libro Origen, el alumnado conocerá los pueblos indígenas y crearán su propia tabla de surf en barro junto al Obradoiro Gorín de Buño, conectando surf y tradición alfarera. 

El proyecto amplía su alcance a estudiantes de Coristanco, Santa Comba, Negreira y Zas, y se completará con actividades para institutos y sesiones de surf adaptado, garantizando que el mar sea un espacio de aprendizaje accesible e inclusivo para toda la juventud.

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