Carballo aborda los últimos trámites para desbloquear la Praza de Vigo y la ampliación del centro de salud

El alcalde Daniel Pérez y el concejal Juan Seoane presentando este viernes los asuntos del pleno | cedida EC

El pleno de Carballo abordará este lunes la aprobación definitiva del proyecto de reforma de la Praza de Vigo y el último trámite municipal para dejar en manos de la Xunta la construcción del futuro Centro Integral de Saúde.

En el caso de la Praza de Vigo, el proyecto regresa al pleno después de que la Diputación de A Coruña, que financiará la actuación, solicitase pequeños ajustes técnicos para poder continuar con la tramitación de la subvención nominativa.

El gobierno local sostiene que se trata de una modificación menor, pero necesaria para desbloquear una intervención muy esperada en un espacio muy utilizado por los vecinos, especialmente por las personas usuarias de los centros de mayores.

Con respecto al centro de salud, desde el gobierno local se defenderá que Concello que ya ha cumplido con la parte que le correspondía: poner a disposición de la Xunta la parcela y culminar las obras de urbanización del entorno.

Con ese paso, el Ayuntamiento da por cerrada su intervención administrativa y sitúa ahora la presión sobre el Sergas, al que reclama que active cuanto antes la construcción del equipamiento sanitario.

El alcalde, Daniel Pérez, subrayó este viernes que el suelo está preparado desde hace meses y que el proyecto no debería seguir acumulando demora.

Bonificaciones

La sesión plenaria también incluirá medidas orientadas a favorecer la actividad económica. El gobierno propondrá bonificaciones del 95% en distintos tributos municipales para la construcción de dos naves en el polígono de Bértoa, una vinculada al sector de la construcción y otra al comercio de menaje. En conjunto, ambas actuaciones movilizarán cerca de 880.000 euros de inversión privada.

A mayores, el Concello sacará a licitación por un período de diez años la explotación de la cafetería del Pazo da Cultura, con la intención de dotar de mayor estabilidad a un servicio municipal que llevaba tiempo funcionando con fórmulas más temporales. El pleno se completará con tres iniciativas de la oposición.

El Partido Socialista llevará una moción para reclamar un plan integral de vivienda y una ambulancia medicalizada con base en Carballo, mientras que el Partido Popular defenderá la elaboración de un plan de bienestar animal y el estudio para la creación de una perrera municipal.