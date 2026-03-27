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Carballo

Desarticulado un pudo de venta de drogas en Carballo

Redacción
27/03/2026 11:42
Punto de droga en Carballo
Punto de droga en Carballo
Guardia Civil
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La Guardia Civil ha desarticulado un activo punto de venta de drogas en el municipio de Carballo, en una operación desarrollada en colaboración con la Policía Local que se ha saldado con la detención de un varón de 28 años.

La intervención, llevada a cabo por agentes del Área de Investigación y patrullas de seguridad ciudadana del Puesto de Carballo, pone fin a una investigación iniciada en mayo de 2025, cuando se tuvo conocimiento de posibles actividades relacionadas con la distribución de sustancias estupefacientes en un inmueble del núcleo urbano.

A partir de ese momento, los agentes establecieron diversos dispositivos de vigilancia que permitieron confirmar la existencia de un punto activo de venta de droga. La fase final de la operación se desarrolló el pasado 16 de marzo de 2026, con la entrada y registro en el domicilio investigado.

Punto de droga en Carballo
Punto de droga en Carballo
Guardia Civil

Durante el operativo se incautaron numerosas sustancias y efectos, con un valor estimado de 7.294 euros. Entre ellos destacan 34 plantas de marihuana, más de 1,7 kilogramos de hachís repartidos en diferentes formatos listos para su distribución, así como pequeñas cantidades de cocaína, cogollos de marihuana y polen. También se intervinieron equipos técnicos para el cultivo y material destinado al pesaje y envasado de droga.

Además, al detenido se le imputa un delito de defraudación de fluido eléctrico, al detectarse una conexión ilegal vinculada al cultivo.

El arrestado ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Carballo, donde deberá responder por delitos contra la salud pública, cultivo o elaboración de drogas y defraudación eléctrica. La operación ha permitido la completa desactivación de este punto de venta en la localidad.

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