Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El universo escénico de Xan López Eirís ya tiene su espacio en la biblioteca Rego da Balsa

El legado del artista carballés se encuentra a disposición de todos los vecinos

Redacción
27/03/2026 21:47
Acto de inauguración del Espazo López Eirís
Acto de inauguración del Espazo López Eirís
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La biblioteca Rego da Balsa de Carballo cuenta desde el jueves con el Espazo Xoán Manuel López Eirís, un lugar convertido en el espacio escénico del artista. Con la inauguración oficial del espacio, Carballo no solo recibe una donación bibliográfica de valor incalculable, sino que recupera la memoria de uno de sus creadores más universales. 

El acto, marcado por la solemnidad y la gratitud, comenzó con las notas del violín de Lucía Rey Fraga, alumna del Conservatorio, que creó la atmósfera perfecta para rendir un tributo a la cultura. La concejala Ángeles Pacoret, maestra de ceremonias, destacó la inmensa generosidad del artista y de su familia por las cesiones realizadas. 

El público pudo contemplar por primera vez la disposición de los más de 2.500 libros que componían la biblioteca personal de Eirís, una de las colecciones de artes escénicas más importantes de Galicia, ahora al alcance de todos los carballeses. “Este espazo nace para ser consultado, para ser vivido”, subrayó Pacoret. 

Santiago Fernández, director de Casahamlet, y Xosé Paulo Rodríguez, director del Teatro Rosalía, coincidieron en señalar que Eirís non solo diseñaba decorados, sino que “creaba mundos”. El alcalde, Daniel Pérez, también agradeció la generosidad a la familia del artista, reafirmando el compromiso de Carballo con la memoria de su vecino más ilustre en el campo de la escena: “Este espazo é o noso xeito de facer que a súa luz siga iluminando a quen queira crear”, indicó. 

El momento más mágico del acto llegó con un “agasallo teatral” por parte de Ana Sánchez y Diana López, de Casahamlet, que ofrecieron una breve pero intensa pieza que emocionó a los presentes y anticipó que el espacio nace con vocación de estar vivo. El legado del artista queda ahora a disposición de todos los vecinos.

La joven violinista en el acto inaugural
La joven violinista en el acto inaugural
IG
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Acto de inauguración del Espazo López Eirís

El universo escénico de Xan López Eirís ya tiene su espacio en la biblioteca Rego da Balsa
Redacción
El alcalde Daniel Pérez y el concejal Juan Seoane presentando este viernes los asuntos del pleno | cedida

Carballo aborda los últimos trámites para desbloquear la Praza de Vigo y la ampliación del centro de salud
Redacción
Operativo de la Guardia Civil llevado a cabo este jueves en la calle Vázquez de Parga de Carballo

Desarticulado un punto de venta de drogas en Carballo
Redacción
Los escolares aprenden de surf | cedida

El programa “Aprende a través del surfing” consolida su vertiente cultural y ambiental en las aulas
Redacción