El universo escénico de Xan López Eirís ya tiene su espacio en la biblioteca Rego da Balsa

Acto de inauguración del Espazo López Eirís IG

La biblioteca Rego da Balsa de Carballo cuenta desde el jueves con el Espazo Xoán Manuel López Eirís, un lugar convertido en el espacio escénico del artista. Con la inauguración oficial del espacio, Carballo no solo recibe una donación bibliográfica de valor incalculable, sino que recupera la memoria de uno de sus creadores más universales.

El acto, marcado por la solemnidad y la gratitud, comenzó con las notas del violín de Lucía Rey Fraga, alumna del Conservatorio, que creó la atmósfera perfecta para rendir un tributo a la cultura. La concejala Ángeles Pacoret, maestra de ceremonias, destacó la inmensa generosidad del artista y de su familia por las cesiones realizadas.

El público pudo contemplar por primera vez la disposición de los más de 2.500 libros que componían la biblioteca personal de Eirís, una de las colecciones de artes escénicas más importantes de Galicia, ahora al alcance de todos los carballeses. “Este espazo nace para ser consultado, para ser vivido”, subrayó Pacoret.

Santiago Fernández, director de Casahamlet, y Xosé Paulo Rodríguez, director del Teatro Rosalía, coincidieron en señalar que Eirís non solo diseñaba decorados, sino que “creaba mundos”. El alcalde, Daniel Pérez, también agradeció la generosidad a la familia del artista, reafirmando el compromiso de Carballo con la memoria de su vecino más ilustre en el campo de la escena: “Este espazo é o noso xeito de facer que a súa luz siga iluminando a quen queira crear”, indicó.

El momento más mágico del acto llegó con un “agasallo teatral” por parte de Ana Sánchez y Diana López, de Casahamlet, que ofrecieron una breve pero intensa pieza que emocionó a los presentes y anticipó que el espacio nace con vocación de estar vivo. El legado del artista queda ahora a disposición de todos los vecinos.