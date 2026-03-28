Carballo, a la vanguardia de la gestión cultural con su modelo de diseño participativo

Maruxa Suárez y Marcos Lorenzon en el Consello da Cultura Galega IG

El Concello de Carballo se consolida como un referente de la planificación cultural en la comunidad. La concejala de Cultura, Maruxa Suárez Cotelo, presentó en el Consello da Cultura Galega los resultados del proceso de participación ciudadana desarrollado para definir el futuro equipamiento cultural de la localidad, que fue muy buen recibido. El proyecto, desarrollado entre junio de 2025 y enero de 2026, nace para analizar lo que se necesita realmente antes de construir.

Para ello contó con la coordinación técnica de Marcos Lorenzo, quien lideró el proceso de escucha activa con artistas, ciudadanía, empresas y tejido asociativo, además del personal del servicio de Cultura. En su intervención en las jornadas “Cultura e concellos”, la concejala puso en valor la necesidad de profesionalizar este tipo de procesos. “En Carballo tiñamos claro que o primeiro paso era saber para que queremos o espazo. Grazas á confianza mutua e á metodoloxía de Marcos Lorenzo, logramos que este novo edificio non sexa só unha infraestrutura, senón un proxecto nado dun pacto real coa nosa xente”, destacó Maruxa Suárez.

Por su parte, Marcos Lorenzo subrayó el valor estratégico de la iniciativa. “O que fixo Carballo é un exercicio de responsabilidade política e técnica pouco habitual; deseñar un modelo de usos dende o diálogo cos axentes do territorio permite que o equipamento sexa útil, sostible e con alma dende o primeiro día”, indicó.

El proyecto fue recibido como una iniciativa pionera y novedosa, un ejemplo de buenas prácticas que aspira a ser replicado en otros concellos gallegos. La escucha de las necesidades reales permite optimizar los recursos públicos y garantizar el éxito social de cualquier inversión en infraestructuras, destacan.