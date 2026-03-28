Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo acoge la concentración de la selección gallega de kickboxing

Redacción
28/03/2026 20:42
La concentración de kickboxing en Carballo
La concentración de kickboxing en Carballo
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El gimnasio Vitalfitness / Club Molins Team de Carballo acogió este sábado una jornada de concentración organizada por la Federación Galega de Kickboxing e Muaythai para la configuración y seguimiento de los equipos autonómicos y de la selección gallega de ring sport. 

La cita en la sede carballesa, considerada como uno de los centros de alto rendimiento gallegos en estas disciplinas, reunió a deportistas de categorías júnior y sénior, tanto en modalidad masculina como femenina. Estaban convocados los primeros y segundos clasificados del Campeonato Gallego 2026, además de competidores sin rival en su categoría.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Obras del edificio de 46 viviendas que se está ejecutando en Rego da Balsa

Una nueva promoción de viviendas impulsa el barrio de Rego da Balsa
A. Pérez Cavolo
Concentración del BNG de Carballo para exir la gratuidad de la autovía

El BNG se concentra en Carballo para lanzar su campaña por la gratuidad de la autovía
Redacción
Maruxa Suárez y Marcos Lorenzon en el Consello da Cultura Galega

Carballo, a la vanguardia de la gestión cultural con su modelo de diseño participativo
Redacción
El PP de Carballo y Carmen Pomar se reunieron con los vecinos

El PP destaca en Lema las ayudas para mejorar equipamientos locales
Redacción