Carballo acoge la concentración de la selección gallega de kickboxing

La concentración de kickboxing en Carballo Raúl López Molina

El gimnasio Vitalfitness / Club Molins Team de Carballo acogió este sábado una jornada de concentración organizada por la Federación Galega de Kickboxing e Muaythai para la configuración y seguimiento de los equipos autonómicos y de la selección gallega de ring sport.

La cita en la sede carballesa, considerada como uno de los centros de alto rendimiento gallegos en estas disciplinas, reunió a deportistas de categorías júnior y sénior, tanto en modalidad masculina como femenina. Estaban convocados los primeros y segundos clasificados del Campeonato Gallego 2026, además de competidores sin rival en su categoría.