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Carballo

Carballo se suma a la 'Hora del Planeta' y la plaza se queda a oscuras

El Concello reafirma así su compromiso en la lucha contra el cambio climático

Redacción
28/03/2026 20:57
La Praza do Concello a oscuras
La Praza do Concello a oscuras
Raúl López Molina
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El Concello de Carballo reafirma su compromiso en la lucha contra el cambio climático sumándose un año más a la iniciativa ‘A Hora do Planeta’. Ayer, entre las 20.30 y las 21.30 horas, la Praza do Concello quedó a oscuras como un gesto simbólico de respeto y cuidado por la tierra. 

El principal objetivo de la iniciativa es concienciar sobre el consumo energético responsable, reducir las emisiones de dióxido de carbono de forma simbólica a modo colectivo y reivindicar la necesidad de políticas sostenibles a nivel local. Desde el Concello carballés invitaban a los vecinos a sumarse a la iniciativa en sus propios hogares y en las empresas. “Apagar as luces e os aparellos electrónicos non esenciais durante esa hora é un pequeno xesto que, sumado ao de millóns de persoas, lanza unha mensaxe potente: temos que actuar xa”, indican desde el gobierno local. 

“Carballo non só apaga a luz por unha hora, senón que traballa cada día por un futuro máis verde e habitable para as vindeiras xeracións”, señaló el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales. En el ámbito nacional participaron en la Hora do Planeta 438 concellos, 109 empresas y 110 organizaciones. La iniciativa nació en 2007 como un gesto simbólico y desde entonces se convirtió en un gesto global de defensa del planeta.

 Con esta acción, Carballo vuelve a situarse entre los concellos comprometidos con la sostenibilidad, contribuyendo a una movilización global que demuestra que la acción colectiva es clave para hacer frente a los retos ambientales actuales. 

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