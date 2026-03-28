Carballo se suma a la 'Hora del Planeta' y la plaza se queda a oscuras
El Concello reafirma así su compromiso en la lucha contra el cambio climático
El Concello de Carballo reafirma su compromiso en la lucha contra el cambio climático sumándose un año más a la iniciativa ‘A Hora do Planeta’. Ayer, entre las 20.30 y las 21.30 horas, la Praza do Concello quedó a oscuras como un gesto simbólico de respeto y cuidado por la tierra.
El principal objetivo de la iniciativa es concienciar sobre el consumo energético responsable, reducir las emisiones de dióxido de carbono de forma simbólica a modo colectivo y reivindicar la necesidad de políticas sostenibles a nivel local. Desde el Concello carballés invitaban a los vecinos a sumarse a la iniciativa en sus propios hogares y en las empresas. “Apagar as luces e os aparellos electrónicos non esenciais durante esa hora é un pequeno xesto que, sumado ao de millóns de persoas, lanza unha mensaxe potente: temos que actuar xa”, indican desde el gobierno local.
“Carballo non só apaga a luz por unha hora, senón que traballa cada día por un futuro máis verde e habitable para as vindeiras xeracións”, señaló el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales. En el ámbito nacional participaron en la Hora do Planeta 438 concellos, 109 empresas y 110 organizaciones. La iniciativa nació en 2007 como un gesto simbólico y desde entonces se convirtió en un gesto global de defensa del planeta.
Con esta acción, Carballo vuelve a situarse entre los concellos comprometidos con la sostenibilidad, contribuyendo a una movilización global que demuestra que la acción colectiva es clave para hacer frente a los retos ambientales actuales.