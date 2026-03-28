El BNG se concentra en Carballo para lanzar su campaña por la gratuidad de la autovía

Concentración del BNG de Carballo para exir la gratuidad de la autovía Raúl López Molina

El BNG escenificó este sábado en Carballo el arranque de su campaña para reclamar la gratuidad de la AG-55. La formación nacionalista eligió el entorno de las cabinas de peaje para lanzar una ofensiva política y social que, según avanzó, se prolongará en el tiempo con nuevas acciones en los municipios afectados y con iniciativas en el Parlamento gallego.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, encabezó el acto junto al alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y a representantes locales y comarcales del partido. El objetivo, según defendieron, es poner fin a una situación que consideran discriminatoria para una población que supera los 100.000 habitantes y que lleva tres décadas pagando por una infraestructura que, recuerdan, había sido comprometida en su día como gratuita.

Pontón sostuvo que la eliminación del peaje “é de xustiza” y cuestionó que la Xunta haya dejado fuera a la AG-55 del rescate de autopistas impulsado en Galicia. “A cuestión é por que a AG-55 non? Por que Rueda está discriminado á veciñanza de Carballo, dos concellos de Bergantiños ou da Costa da Morte, tratando a xente destas comarcas como se fosen galegos con menos dereitos”, afirmó.

La líder nacionalista enmarcó esta reclamación en el reciente gasto de 300 millones de euros por parte del Gobierno gallego para asumir otras cuatro autopistas de titularidad autonómica. Para el BNG, esa decisión demuestra que la gratuidad de la AG-55 sería viable si existiese voluntad política. “Estamos aquí para reclamar algo que é de xustiza: a gratuidade da AG-55, unha autoestrada que levamos 30 anos pagando e que supón un lastre para as persoas usuarias”, insistió Pontón.

La campaña se apoyará en el argumento de que la AG-55 es una infraestructura esencial en una comarca con escasas alternativas de transporte y con una fuerte dependencia del vehículo privado para desplazamientos diarios por motivos laborales, sanitarios, educativos o personales. El BNG defiende que esa realidad convierte el peaje en una penalización permanente para miles de usuarios.

Ana Pontón y Daniel Pérez, alcalde de Carballo, durante la concentración Raúl López Molina

Sobrecoste injusto

En la misma línea se pronunció el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, quien incidió en el impacto económico que tiene esta situación tanto para la ciudadanía como para el tejido productivo de la zona. “Hai que acabar xa dunha vez cunhas peaxes de décadas que son un sobrecusto inxustificado e inxusto para as familias e empresas e que supoñen un auténtico lastre para a mobilidade e para a competitividade do tecido empresarial da zona”, señaló. Pérez añadió además que el problema no se limita al pago, sino también al estado de la propia infraestructura.

“A veciñanza, as persoas traballadoras, as persoas autónomas e empresariado da Costa da Morte e de Bergantiños non merecen este trato por parte do goberno da Xunta, o que merecen é unha AG-55 segura e libre de peaxes”, manifestó. El regidor también criticó la conservación de la autovía y las condiciones de seguridad de un trazado especialmente sensible durante el invierno o en episodios de meteorología adversa.

El Bloque sostiene que el mantenimiento del peaje no solo perjudica a las familias, sino que también lastra la competitividad de empresas, autónomos y trabajadores de una de las zonas con más dependencia viaria de la provincia. Por ello, la campaña buscará extender la presión institucional y social en los próximos meses.