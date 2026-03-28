El PP destaca en Lema las ayudas para mejorar equipamientos locales

El PP de Carballo y Carmen Pomar se reunieron con los vecinos EC

Los diputados autonómicos del PP Carmen Pomar y el carballés Rubén Lorenzo, mantuvieron este viernes un encuentro con representantes de asociaciones vecinales y comunidades de usuarios de agua en la parroquia de Lema, en Carballo, donde informaron de la nueva convocatoria de ayudas de la Xunta destinada a la mejora de instalaciones, equipamientos e infraestructuras comunitarias, dotada con un presupuesto global de tres millones de euros.

Durante la reunión, los responsables populares explicaron que esta línea de subvenciones permitirá financiar actuaciones de acondicionamiento, reforma y ampliación en locales sociales de asociaciones vecinales y de mujeres rurales, con el objetivo de mejorar su funcionalidad y adaptarlos a las necesidades actuales.

Entre las actuaciones subvencionables destacaron la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la accesibilidad, la renovación de cubiertas, fachadas o ventanas, así como la modernización de sistemas de climatización, saneamiento o instalaciones eléctricas. Además, las ayudas también contemplan inversiones en comunidades de usuarios de agua, tanto para la mejora de las traídas como para la dotación de equipamientos básicos.

En este sentido, Lorenzo señaló que las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% de la inversión, con un límite de 12.000 euros por entidad para obras y de 5.000 euros para la adquisición de equipamiento, como mobiliario o material informático y audiovisual. Como novedad en esta convocatoria, los diputados subrayaron que tendrán prioridad aquellas comunidades de usuarios cuyas instalaciones resultaron afectadas por los incendios forestales del verano de 2025 en zonas declaradas en situación operativa 2, lo que permitirá acelerar la recuperación de estos servicios básicos en los territorios más afectados.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de abril, por lo que desde el PP animaron a las entidades interesadas a tramitar sus peticiones dentro del periodo establecido. Pomar puso en valor la importancia de estas ayudas, al considerar que se dirigen a colectivos “moi próximos á veciñanza” y que desempeñan un papel fundamental en la canalización de sus demandas. En este sentido, destacó que se trata de “unha ferramenta fundamental para apoiar o labor destas entidades, reforzar o tecido comunitario e mellorar a calidade de vida nos concellos da provincia”.