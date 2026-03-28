Evacuado en helicóptero un agente del Seprona tras caer por un acantilado con su moto en Carballo
Un agente del Seprona de la Guardia Civil tuvo que ser trasladado por el helicóptero Pesca II tras caer por un acantilado con su moto en Carballo.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minuto antes de las 17.30 horas de este sábado en Pedra do Sal, en una zona de difícil acceso.
Por ello, fue necesario movilizar el helicóptero Pesca II que trasladó al herido al aeropuerto, donde fue evacuado por una ambulancia al centro hospitalario de referencia. El agente se encontraba patrullando por la zona y, por motivos que se desconocen, se precipitó con la moto por el acantilado, resultando herido de consideración.
En el operativo también participó el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, la Guardia Civil de Tráfico y el Servizo Municipal de Protección Civil de Carballo.