Una nueva promoción de viviendas impulsa el barrio de Rego da Balsa

Obras del edificio de 46 viviendas que se está ejecutando en Rego da Balsa Mar Casal

El barrio de Rego da Balsa de Carballo sigue protagonizando el impulso inmobiliario del municipio, con el anuncio de una nueva promoción de 24 viviendas que ya salieron a la venta con precios que parten de los 130.000 euros. Estos pisos de nueva construcción se ubicarán justo frente al parque Rego da Balsa, en la parcela contigua a la que en la actualidad se está construyendo otro edificio de 46 viviendas en el que, según los promotores, ya está todo vendido, pese a que los precios superaban, por mucho, los 200.000 euros.

Esta nueva promoción tendrá apartamentos de una habitación y pisos de dos y tres dormitorios. Los áticos serán los más grandes, con una superficie útil de 86 metros cuadrados, a los que se suma una terraza de 25 metros cuadrados. Según los promotores, con cada inmueble se incluye una plaza de garaje preinstalada para vehículos eléctricos y trasteros equipados con luz individual. Además, el edificio contará con tres ascensores accesibles, seguridad avanzada como videoportero, e iluminación ecoeficiente en zonas comunes.

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Con este ya son tres los nuevos edificios residenciales que acoge Rego da Balsa en los últimos años. El primero, ubicado frente al Centro Comercial Bergantiños, ya está finalizado, el segundo está en construcción y el tercero acaba de anunciarse. No obstante, estas no son las únicas nuevas promociones que se han anunciado en la capital de Bergantiños en las últimas semanas. Tal y como se informó hace unos días, también hay un proyecto para recuperar un viejo edificio sin acabar de los años de la crisis del ladrillo, ubicado en la calle Labarta Pose, a apenas cien metros de la rotonda de Ponte da Pedra.

El edificio ofrecerá 20 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero. Los pisos de un dormitorio tendrán una superficie útil de 47,58 metros cuadrados y partirán de los 164.600 euros. Las viviendas de dos dormitorios alcanzarán los 73,85 metros cuadrados útiles, con precios desde los 191.000 euros, mientras que las de tres dormitorios superarán los 101 metros cuadrados y se comercializarán a partir de 253.000 euros.

Además, en plena Praza de Galicia también está en marcha la obra de nuevas viviendas. Será un edificio de once viviendas de nueva planta, aunque por el momento no se están promocionando, por lo que no ha trascendido el precio. A estos nuevos inmuebles se unirán otros que se están reformando.

Es el caso del histórico edificio ubicado entre las calles Camiño Novo y Hórreo, que durante muchos años albergó una escuela infantil pero que lleva ya vacío un tiempo. El proyecto permitirá rehabilitar las cuatro plantas vacías del edificio para dar cabida a seis nuevas viviendas, de unos 110 metros cuadrados cada una.

A estos proyectos de promoción privada se sumará el parque de viviendas de promoción pública impulsado por la Xunta en la zona de A Braña. El contrato para la redacción del proyecto de las 73 pisos de protección autonómica lleva adjudicado varios meses, pero por el momento no se ha formalizado, según consta en el portal de contrataciones de Galicia.