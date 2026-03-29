Animada primera feria de primavera en Carballo con mucho colorido y contención en los precios

Los árboles frutales fueron los grandes protagonistas de la feria de Carballo MN

Carballo celebró este domingo el primer feirón de la primavera con un ambiente animado, buen movimiento de público y una notable variedad de producto, aunque con una participación algo menor de la habitual en la zona de huerta y alimentación debido a la coincidencia con el Domingo de Ramos.

La jornada dejó una imagen de colorido y actividad tanto en la Praza do Concello como en el mercado de A Milagrosa, en un contexto marcado por la contención de precios y por la reposición de plantas y cultivos de temporada. En el recinto ferial del centro se notó una menor presencia de cosecheros, fruteros y comerciantes, lo que también contribuyó a una oferta más limitada y a unos precios estables.

Entre las referencias más visibles, los manojos de nabizas y berza gallega se vendían desde 1 euro, mientras que los grelos alcanzaban los 2 euros. Las lechugas se despachaban a 1 euro la pieza, las coliflores oscilaban entre 3,50 y 5 euros, y los repollos partían de 2 euros. También hubo presencia de coles de Bruselas, entre 2,50 y 3 euros el kilo, además de tomates variados con precios entre 3 y 7 euros. El kiwi se situó entre 3 y 5 euros el kilo.

La feria de A Milagrosa también estuvo muy animada MN

En alimentación tradicional, los huevos camperos se ofrecían mayoritariamente a 5 euros, aunque en algunos puestos podían encontrarse a 4. La miel se movía entre 10 y 12 euros por bote, mientras que los quesos artesanos del país arrancaban en 8 euros la pieza y entre 9 y 10 euros el kilo. La feria también tuvo un marcado carácter de temporada en lo relativo a planta y huerta.

Árboles frutales como limoneros, naranjos, perales, manzanos, melocotoneros o kiwis se podían adquirir entre 10 y 20 euros, según tamaño y desarrollo. En planta de huerta, las coles, berzas y repollos se vendían en lotes desde 8 euros, y otras variedades como cebollino blanco o rojo alcanzaban entre 8 y 10 euros por cada cien plantas.

A Milagrosa volvió a ejercer, además, como un importante foco de actividad comercial, con numeroso público recorriendo los puestos de textil, calzado, deporte, bisutería y otros artículos. El barrio mantuvo así el pulso comercial de una cita que sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro social y económico de los domingos en Carballo.

Cee mantiene el tirón comercial

Por su parte, Cee volvió a mostrar su capacidad de atracción comercial y social en una jornada marcada ya por el ambiente previo a la Semana Santa. El mercado de O Recheo reunió a 65 puestos ambulantes con una oferta variada de textil, calzado, bisutería, alimentación y productos del campo, consolidando el tirón de la capital ceense como centro de servicios de la comarca.

La actividad también se dejó notar en la plaza de abastos, abierta en la sección de alimentación fresca, y en la hostelería local, que registró una notable animación desde primera hora y especialmente al mediodía. La presencia de algunas excursiones en autobús reforzó además la sensación de preámbulo turístico ante una Semana Santa que volverá a mirar hacia el eje Muxía-Fisterra como uno de los polos de atracción en la comarca.