Palmas y olivos llenan las iglesias y las plazas de la Costa da Morte en el Domingo de Ramos

Domingo de Ramos en Carballo Raúl López Molina

El Domingo de Ramos, una de las celebraciones principales en el inicio de la Semana Santa, volvió a vivirse con especial intensidad en la Costa da Morte. Las plazas e iglesias se llenaron de ramos de olivo y de palmas en esta jornada, animada por el buen tiempo, aunque con temperaturas bajas debido al fuerte viento del nordés.

En Carballo numerosas personas se concentraron en el atrio de la iglesia San Xoán Bautista para la bendición de los ramos. El cura párroco, José García Gondar, recordó que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de la borriquita, con humildad mientras el pueblo lo aclamaba con palmas. Además, aprovechó para pedir al Santo Cristo de la Paz (la Borriquita) el fin de las guerras mientras presentaba las ofrendas de los fieles.

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Los asistentes entonaron el “Alabaré” como símbolo de agradecimiento y se llevó a cabo la bendición solemne para, a continuación, salir en procesión hasta la iglesia de San Cristovo, acompañada de la Banda de Gaitas. García Gondar ofició la misa de Ramos al aire libre con la asistencia de numerosas personas. Niños y adultos exhibían sus respectivos ramos durante la homilía.

En Fisterra, donde la Semana Santa se vive con especial intensidad, la bendición de los ramos y palmas también se llevó a cabo aire libre, en la Praza da Constitución, a cargo del cura párroco John Paul Britto. A continuación, se llevó a cabo la procesión de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta la iglesia de Santa María das Areas, acompañada de la Banda de Música de Arca (O Pino). Una vez en el templo se ofició la misa cantada por el coro de Nosa Señora do Carme.

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En la Alameda de Cee se llevó a cabo una multitudinaria bendición de ramos, con el cura párroco Desiré Kouakou, procesión amenizada por el grupo de gaitas Peta Forte y la celebración de la eucaristía con la coral polifónica Airiños de Quenxe. El buen tiempo animó a realizar las bendiciones de ramos al aire libre en otros lugares de la comarca. En Laxe se llevó a cabo en la plaza, en un acto muy concurrido.