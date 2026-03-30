Cuenta atrás para el Carballo Interplay, con reserva de entradas para los primeros directos

Las protagonistas de Bimboficadas, que estarán en el Carballo Interplay EC

Cuenta atrás para la edición número 13 del festival de contenidos digitales Carballo Interplay, que se celebrará en la localidad entre los días 16 y 19 de abril. Este martes abre el plazo (a las 12.00 horas) para la reserva de entradas de dos de los directos más destacados de este año, ‘Bimboficadas’, con Samantha Hudson y María Barrier, y ‘Pop y Muerte’, con Kiko Amat y Benja Villegas.

Las entradas deberán reservarse a través de la página web del festival, con un máximo de dos por persona. Todas las actividades del festival son gratuitas hasta completar el aforo, pero sólo se necesita reserva para estos dos espectáculos con el fin de controlar el acceso en su franja horaria. La organización también pide que si finalmente no se acude al evento se devuelva la entrada para que puedan utilizarla otras personas. La primera de las citas será el 17 de abril en el mercado de abastos, a las 22.30 horas.

Allí Samantha Hudson y María Barrier protagonizarán una edición especial de ‘Rajando con…’, trasladando al escenario la esencia de ‘Bimboficadas’. Será la primera vez que se pueda ver este popular podcast en Galicia, en un formato pensado específicamente para el directo y en diálogo con uno de los espacios clásicos del festival.

A través de la sátira, de la cultura pop y del comentario social, Samantha Hudson y María Barrier construyen un universo propio con temas como la identidad de género, la precariedad laboral o la salud mental. El sábado 18 de abril será el turno de ‘Pop y Muerte’, el podcast conducido por Kiko Amat y Benja Villegas, que también podrá escucharse por primera vez en Galicia.

El proyecto, convertido en uno de los títulos más queridos del panorama estatal, llega al festival como una de las propuestas más atractivas de esta edición. El festival también confirmó otras propuestas como ‘Sexo en Nueva York Podcast’, con Raquel Piñeiro y Patricia Blanco; el encuentro ‘I´ll see you in my dreams. Twin Peaks’, con Estela Ortiz y Juan Evaristo Valls Boix, y la actividad ‘Sobrevivir en galego nas redes sociais’.