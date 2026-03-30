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Carballo

Leticia Sabater actuará en Carballo el miércoles 1 de abril

El festival está organizado por la Asociación de Vecinos San Cristovo y será en la zona de Pedra Furada

Redacción
30/03/2026 21:08
Directiva de la Asociación de Vecinos San Cristovo de Carballo
Directiva de la Asociación de Vecinos San Cristovo de Carballo con el cartel del festival
IG
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Aires frescos en la Asociación de Vecinos San Cristovo de Carballo, que organiza en el paraje de Pedra Furada un musical con la principal, actuación de Leticia Sabater. Será mañana, miércoles 1 de abril, desde las 22 horas. Junto a la referida, actuarán una serie de reconocidos disjockeys Diego Mariño, Cotelo, Rafa Astray y Nyan Boe. 

Leticia Sabater Alonso es una conocida presentadora del medio de televisión, actriz y cantante española que se dio a conocer en la década de los años noventa por la presentación de variedad de programas infantiles de éxito. El fin de semana actuó en A Pereira (Santa Comba) y en diciembre en Ponte do Porto (Camariñas), con gran éxito. 

La fiesta tiene como escenario un amplia área de la Iglesia de San Cristovo, en una amplia superficie bajo carpa, donde funcionará la barra, food truck de alimentación y dispone además superficie de parking. El evento contempla reunir a cientos de vecinos y allegados al tratarse de víspera de festivo. La asociación organizadora está presidida por Moncho Fuentefría.

 A este evento le seguirán otras fiestas habituales consolidadas como las tradicionales de San Cristovo, con la tradicional procesión motorizada e incluso una pulpada. Nuevo equipo directivo La entidad vecinal ha renovado recientemente los cuadros directivos, y aparte de Moncho Fuentefría el equipo lo complementan la tesorera Lucía Mella, la secretaria, Nerea Fuentefría; y Edwin Arroyo en calidad de vocal. La organización cuenta con la colaboración del Concello de Carballo.

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