Carballo volverá a convertirse en la capital de los videojuegos para profesionales el 10 y 11 de abril

Atlantic Games Conference el pasado año Ig

Carballo acogerá la segunda edición de la Atlantic Games Conference, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de abril en el Fórum. El evento, organizado por las Concejalías de Mocidade y Promoción Económica, convertirá la localidad en uno de los principales puntos de encuentro para profesionales del videojuego en Galicia y en el norte peninsular.

Durante dos días, el congreso ofrecerá charlas, talleres, podcast en directo y concertos, configurando una programación que combina conocimiento técnico, reflexión creativa y propuestas culturales alrededor del videojuego. Dirigida y producida por Sara Pérez Lantes y Juan Alberto Martínez López, la Atlantic Games refuerza en esta edición su vocación de conectar el talento gallego con el ecosistema estatal internacional.

El evento se presenta como un espacio abierto en el que creadores, programadores, artistas y público interesado pueden compartir conocimiento, establecer contactos profesionales y descubrir nuevas perspectivas da industria. La programación incluye 10 charlas magistrales, cuatro talleres prácticos, un podcast en directo y un concierto en vivo.

La sección de charlas constituye el eje central del evento, con una selección de profesionales que abordan el videojuego desde múltiples disciplinas. Entre los nombres confirmados destacan profesionales del ámbito nacional e internacional como Pierre Corbinais, escritor y diseñador narrativo en títulos como Wednesdays, Haven o Bury Me, My Love, que abrirá el programa con una reflexión sobre la creación de experiencias que exploran emociones complejas.

La programación narrativa se completa con Victoria, fundadora de la editorial Amor de nai, que analizará la relación entre psicología, horror y videojuegos como herramientas de exploración personal. En el ámbito del diseño destacan figuras como Eva Pérez (ex-Tequila Works) o Luc Alvarado, y otros profesionales como el compositor Aquiles T.M., entre otros nombres propios.