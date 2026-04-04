El modelo de Carballo, presente en un debate nacional sobre vocaciones científicas

Una de las actividades de divulgación científica celebrada en Carballo Archivo

Carballo estará presente el próximo 17 de abril en una mesa redonda de ámbito estatal organizada por Pint of Science España en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El debate, centrado en el acceso a la ciencia fuera de las grandes ciudades, contará con la participación del concejal de Innovación, Iván Andrade.

La jornada abordará las dificultades de acceso a actividades científicas y tecnológicas, especialmente en entornos rurales, donde la dispersión geográfica y la falta de infraestructuras agravan la brecha territorial. Andrade intervendrá en el bloque dedicado a políticas públicas para la equidad, junto a representantes del CSIC, del Ministerio de Juventud e Infancia y del Consejo de la Juventud de España.

La presencia de Carballo en este foro refuerza su papel como referente en divulgación científica. No en vano, la localidad volverá a celebrar este año una nueva edición de Pint of Science entre el 18 y 20 el de mayo, llevando la ciencia a bares y espacios cotidianos. Además, será sede del II Encuentro Pintero Nacional los días 30 y 31 de mayo, una cita que reunirá a organizadores y voluntarios del festival de toda España para compartir experiencias.