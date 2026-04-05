Estefanía y Pedro Orgaz repiten como ganadores del concurso de Noveis Deseñadores de la Mostra do Encaixe

La colección ganadora del concurso de Noveis Deseñadores de la Mostra do Encaixe de Camariñas Cedida

Los hermanos coruñeses Estefanía Orgaz y Pedro Orgaz se alzaron este domingo con el primer premio del XXXII concurso de Noveis Deseñadores de la Mostra do Encaixe de Camariñas con su colección ‘Albor’, logrando además un hito inédito en la historia del certamen: convertirse en los primeros participantes que ganan dos veces el máximo galardón y, además, de forma consecutiva.

El triunfo de los Orgaz supone la confirmación de una trayectoria que ya había destacado el pasado año, cuando conquistaron al jurado profesional con ‘Mitra’. En esta ocasión volvieron a imponerse en uno de los concursos emergentes más consolidados del panorama gallego y estatal de la moda, dentro de una Mostra que, un año más, convirtió a Camariñas en escaparate del diálogo entre tradición y diseño contemporáneo.

El segundo puesto fue para ’Expediente 1885’, de Marina Lamelo Vallejo; el tercero recayó en ‘Araiz’, de Sheila Pérez Garrido; y el cuarto premio fue para ‘Mater Sancta’, de Marina Martín García y Javier Requena. La entrega de galardones puso el broche a la jornada de clausura del evento, con la participación de la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua; el responsable de relaciones institucionales de Stolt Sea Farm, Javier de Francisco; la responsable de relaciones institucionales de Frigoríficos de Camariñas, María José Gerpe; y la presidenta de la Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas, Olga Campos.

En total, la organización repartió 4.500 euros en premios: 2.100 para el primer clasificado, 1.200 para el segundo, 700 para el tercero y 500 para el cuarto. En esta edición compitieron 25 colecciones firmadas por 29 jóvenes creadores, formados en algunas de las principales escuelas de moda del país y llegados desde distintos puntos de España. El nivel del certamen volvió a situarse como uno de los grandes atractivos de la Mostra, no solo por la calidad técnica y creativa de las propuestas, sino también por la capacidad del encaje de Camariñas para seguir inspirando a nuevas generaciones de diseñadores.

Encuentro de Corales de la Mostra do Encaixe Cedida

El jurado encargado de valorar las colecciones estuvo integrado por profesionales de referencia del sector como Modesto Lomba, Ana Cabranes, Dolores Cortés, Felipe Santamaría, Ignacio Muñoz, Joaquín Ruíz y José Perea. Más allá del palmarés, el concurso volvió a servir como termómetro del momento que vive el encaje como materia viva dentro del mundo de la moda.

Así lo subrayó durante la clausura la concejala do Encaixe, Encarna Liñeiro, quien puso el foco en la proyección real que está alcanzando la artesanía camariñana más allá de los días de feria. “O impacto desta Mostra e do noso encaixe non se limita a estes días de celebración. Detrás dos focos, hai un traballo incansable que dá os seus froitos os 365 días do ano. Levamos todo este ano tramitando decenas de pedidos para diferentes deseñadores”, señaló.

Expansión del encaje

Liñeiro destacó además el papel clave de las palilleiras y costureras en esa expansión del encaje hacia nuevos mercados y colecciones. “Grazas ao inmenso talento e ás mans das nosas palilleiras e costureiras, o vindeiro mes de maio sairá á luz unha colección de roupa que levará a nosa artesanía por todo o mundo. Este é o verdadeiro éxito do noso encaixe: xerar oportunidades e futuro para a nosa vila”, afirmó. La edila también vinculó el certamen con la estrategia de promoción territorial que ha acompañado esta edición de la Mostra.

“En Camariñas, a arte non só se atopa nos palillos nin nos desfiles. A arte rodea cada paso que damos polo noso municipio. Por iso, este ano quixemos darlle continuidade á nosa campaña ‘E ti… Encaixas no paraíso?’. Unha iniciativa coa que levamos a quen nos visita a descubrir o noso epicentro da natureza máis salvaxe: o eixo Trece-Reira-Vilán”, apuntó

Fue el punto final de una 35ª Mostra do Encaixe a la que asistieron un total de 23.440 personas, lo que supone un nuevo récord. Según los datos facilitados por la organización, las jornadas con más afluencia en el recinto fueron el viernes, con 6.760 participantes, y también el jueves, con 6.054 asistentes. Además, el resto de los días se registraron los datos de asistencia más altos de los últimos quince años, lo que consolida el crecimiento del evento.