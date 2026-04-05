La venta de la tradicional rosca de Pascua deja ingresos adicionales más que interesantes en las panaderías de la zona

Las responsables de la confitería San Luis posando con sus productos Manuel Negreira

Tanto en la festividad de Reyes como en la de Pascua la tradición del roscón o rosca está plenamente consolidada en las distintas comarcas de la Costa da Morte.

Una nueva prueba de ello se vio en la jornada de ayer en las panaderías familiares de la capital de Bergantiños y su entorno.

En esta geografía existen consagrados establecimientos que guardan con celo su receta típica del preparado, bien sea rosca, roscón, monas, figuras o huevos, elaborados con ingredientes de primera calidad.

Estos profesionales confiteros también se reinventan y se adaptan a las tendencias innovadoras del mercado añadiendo a su catálogo panetones gallegos, colombas de Pascua y huevo y bollitos tipo kinder–como los ofertados por las hermanas de la firma San Luis– de pistachos y combinaciones con nata, chocolate o cremas, junto a las numerosas opciones de figuras de chocolate bien trabajadas.

Para elaborar este reportaje apostamos por iniciar nuestro recorrido en Paiosaco.

Allí encontramos la panadería Suso que este fin de semana puso a la venta cientos de roscones.

El local Santa Teresa, en la misma urbe, combina lo tradicional con la distribución en la cadena alimentaria de 1.500 ejemplares desde el pasado martes.

Por su parte, la panadería O Forno, que ayer celebraba curiosamente el 45 aniversario de su apertura, mantiene la atención habitual a vecinos y allegados a través de la incorporación de una nueva generación de emprendedores.

Ya en A Laracha, A Balsa y Herminia son dos empresas de excelente tirón y profesionalidad con vocación pastelera de muchas décadas, que van incorporando con éxito a sus descendientes, sin perder la esencia de una cuidada calidad.

Panadería Alfonso, en Bértoa, Carballo, tiene una clientela que apuesta mayoritariamente por el formato tradicional, modalidad que también cuidan con esmero en Forno Novo (Carballo y Malpica).

En la capital carballesa destaca asimismo el vistoso obrador de San Luis, negocio regentado por las hermanas Fuentes Garrido (Vanesa, Alejandra y María) y que en breve cumplirá un siglo (es heredero da la antigua La Castellana).

En la rúa Zapateiros de Carballo está la tienda de la veterana Ana Pazos Mesejo, que ayer también despachaba en la feria de Paiosaco y que elaboró para la ocasión 800 piezas.

En la capital de Bergantiños hay que destacar el trabajo de otras panaderías como Garcos y A Milagrosa y, en la vecina localidad de Ardaña, el de la firma familiar Benigno Andrade, con dos hijos que han recogido el legado de 60 años de esfuerzo y dedicación.

Una jornada de lo más ajetreada tuvieron ayer también en la capital de Bergantiños otras firmas como Sanbrandán; Pan Ignacio, en este caso con más de medio millar de creaciones en sus distintos puntos; la citada de A Milagrosa, con Paula Fuentes al frente que lidera la tercera generación al frente de un negocio que estos días apostó por nuevas señas de identidad como unas curiosas tartarugas de rosca; y Añón de Rus, con variedad de roscones, bollos y trenzas.

En las vecinas tierras de Coristanco, Roiser marca el paso con la sapiencia de la familia Porteiro; Garcos, en Erbecedo, lleva también más de 40 años ejerciendo el oficio; mientras que la panadería San Paio se remonta a 1953 por lo que acumula 73 años de experiencia.

Allí, María José Regueira explica que siguen elaborando la rosca o pan de huevo, “coa mesma receta de miña avoíña”.

Todos estos son otros ejemplos de buen hacer en las “fornadas” de pan con dulce.

Por lo que respecta a los precios, variaban en función de peso, volumen, proceso de elaboración y las materias primas. De esta forma, las más baratas arrancaban entre 6 y 10, pudiendo llegar hasta los 40 o más euros. Por kilo se vendían a 14 y 15 euros la pieza.

Para este sector de actividad el de ayer fue un día duro, pero que deparó unos ingresos extra que vienen muy bien en el actual contexto de subida de precios.

En muchos de los negocios durante toda la jornada de mañana se formaron amplias colas de clientes deseosos de cumplir con la tradición de llevar la rosca a casa y con la obligación de regalar el “bolo” a ahijados y ahijadas.