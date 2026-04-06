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Carballo

Carballo destina 262.000 euros a ayudas para cultura, comercio, educación y deporte

Redacción
06/04/2026 19:26
El torneo será toda una gran fiesta del fútbol base
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Raúl López Molina
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El Concello de Carballo movilizará este año 262.000 euros en distintas líneas de subvención para apoyar al tejido asociativo, cultural, económico y educativo del municipio. Las convocatorias y ayudas fueron aprobadas en la última sesión de la Xunta de Goberno Local. 

En el ámbito deportivo, el ejecutivo local dio luz verde a una subvención nominativa de hasta 70.000 euros para el Bergantiños F.C., destinada a financiar su participación en competiciones federadas durante 2026 y a respaldar especialmente su trabajo con las categorías de base. La actividad cultural contará con una partida de 47.000 euros para asociaciones culturales, con el objetivo de impulsar sus programas anuales y reforzar su papel en la dinamización de la vida cultural carballesa. 

En el apartado económico, el Concello reservará 75.000 euros para asociaciones de empresarios y comerciantes. Estas ayudas estarán dirigidas a iniciativas de promoción económica, dinamización comercial y formación, y podrán cubrir hasta el 80% del presupuesto de los proyectos presentados, con un máximo de 30.000 euros por entidad. Además, el gobierno local aprobó una nueva convocatoria de ayudas al estudio por valor de 70.000 euros.

 De esa cantidad, 64.000 euros se destinarán al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y 6.000 a estudiantes del Conservatorio Profesional de Música. El objetivo es aliviar el esfuerzo económico de las familias con menos recursos.

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