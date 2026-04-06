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Carballo

El Gobierno gallego invierte 3,5 millones en renovar el firme en ocho viales de la Costa da Morte

Los viales objeto de mejora discurren por una decena de municipios de la zona

Redacción
06/04/2026 21:36
La AC-552 es una de las vías autonómicas incluidas en el proyecto
La AC-552 es una de las vías autonómicas incluidas en el proyecto
EC
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El Gobierno gallego viene de autorizar la contratación, mediante un desembolso de 1,5 millones de euros, de las obras de renovación del firme en ocho carreteras autonómica en su recorrido por una decena de municipios de la Costa da Morte. 

Se trata de llevar a cabo una renovación del firme para el mantenimiento y conservación en distintos tramos de la vía de altas prestaciones VG.-1.4 (Cee-Sardiñeiro), así como en las carreteras AC-404 (Santa Comba-Baio), AC-429 (Ponteceso-Laxe), AC-440 (Berdoias Muxía), AC-444 (Negreira-Puente Failde), AC-546 (Negreira- A Pereira), AC-550 (Cee- Ribeira) y la AC-552 (A Coruña-Cee). 

Las intervenciones proyectadas en estas vías coinciden con sus recorridos por los municipios de A Baña, Cabana de Bergantiños, Cee, Fisterra, Laxe, Muros, Muxía, Santa Comba, Vimianzo y Zas. 

El objetivo de esta intervención es mejorar las características funcionales de las carreteras de la titularidad de la Xunta y reforzar la seguridad vial en distintos trechos de esta vías, para lo cual la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestruturas licitará las actuaciones en las próximas semanas, a través de la Agencia Galega de Infraestruturas. 

Los trabajos consistirán en la rehabilitación superficial del firme de estas carreteras, con distintas actuaciones, restaurando las características del pavimento, adecuando sus necesidades funcionales y de durabilidad. 

En conjunto, a través de todas estas intervenciones se actuará en cerca de 65 kilómetros de longitud. 

En todas las actuaciones previstas en el proyecto no será necesario acometer expropiaciones de terrenos, ya que están incluidas dentro de la franja de dominio público de titularidad de la Xunta

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