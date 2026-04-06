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Carballo

Un Paso Máis impulsa la diversidad e inclusión con su agenda de actividades de abril

La programación combina actividad física en la naturaleza, apoyo técnico y colaboración estratégica con otras instituciones. 

Redacción
06/04/2026 21:05
Os participantes no acto diante do Concello ilumnado de cor azul
Os participantes no acto diante do Concello ilumnado de cor azul
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La agrupación deportiva y social Un Paso Máis reafirma su compromiso con la visibilización de la diversidad e inclusión real con su agenda para este mes. 

La entidad, que trabaja de manera transversal en la formación de familias y el deporte adaptado, presenta una programación que combina actividad física en la naturaleza, apoyo técnico y colaboración estratégica con otras instituciones. 

Las actividades comienzan este jueves a las 17:00 horas, con la “Xornada Surfeira na praia de Razo”. Esta actividad gratuita se desarrolla gracias a la colaboración con los profesionales de Paua Surf, quienes proporcionan monitores y material especializado para garantizar una experiencia segura y enriquecedora. 

Con un límite de 12 plazas, esta sesión busca fomentar el contacto con el medio marino como herramienta de autonomía y ocio inclusivo. 

El sábado habrá jornada doble. Por la mañana, a las 10:00 horas, el Aula Formativa del Mercado Municipal acogerá un Obradoiro de Familia sobre la medicación infantil, impartido por el psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle, con el objetivo de dotar a las familias de herramientas y conocimeintos. 

Por la tarde, la “Familia UPM” se trasladará al Pabellón Vila de Noia para apoyar al Xiria en un partido decisivo. El miércoles 22 de abril, en el Ceip Boimorto-Agualada, la entidad ofrecerá una charla sobre Deporte, Lecer e Inclusión, invitada por el Anpa Agualada.

También se trabaja en el II Obradoiro de Axedrez para Pais e Educadores de mayo, en colaboración con el Anpa Raiante del Ceip A Gándara, Sofán, reafirmando la importancia de crear redes locales. 

La agrupación también informa del cierre de inscripciones para el premio Enki en Gandarío, tras agotar las plazas.

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