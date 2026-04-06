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Carballo

Un segundo incendio en poco más de una semana obliga a desalojar varias casas de Noicela y Caión

A las 20 horas las llamas llevaban arrasadas 80 hectáreas de terreno y continuaban activas

Redacción
06/04/2026 21:20
Incendio forestal en Caión (10)
Incendio forestal en Caión
Mar Casal
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Once días después el fuego volvió a afectar a los montes de la zona litoral de Carballo, concretamente de la parroquia de Noicela, y a los de Caión, en el vecino municipio de A Laracha. 

Esta vez la voz de alarma se dio alrededor de las 14 horas cuando comenzó a arder en varios puntos de los dos municipios más o menos al mismo tiempo aunque los dos incendios se acabarían fusionando. 

A última hora de la tarde seguía activo y llevaba arrasadas unas 80 hectáreas. 

Su avance se vio favorecido por las altas temperaturas y por el fuerte viento del sur, de tal forma que a media tarde se vivieron momentos críticos debido a que las llamas, pese a los esfuerzos de los equipos de extinción, amenazaban de cerca a varias viviendas. 

En núcleos de Noicela como Cestro, Carballedo y Leira fue necesario efectuar desalojos preventivos, al igual que ocurrió en Caión después de que el incendio atravesase la barrera natural que supone la carretera Carballo-Caión, que también tuvo que ser cortada. 

En esta villa marinera fueron desalojadas media docena de viviendas en Campo da Costa y Outeiro. 

Pese a los malos momentos vividos por vecinos y equipos de extinción, afortunadamente no hubo que lamentar daños personales ni materiales, según informaron el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y el concejal de Medio Ambiente de Carballo, Miguel Ángel Vales. 

A primeras horas de la tarde las estimaciones de Medio Rural fijaban la superficie arrasada en más de 20 hectáreas e informaban de que estaban luchando contra las llamas 4 agentes, 1 brigada, 1 motobomba, 2 técnicos, 2 helicópteros, 3 unidades técnicas de apoyo y 4 aviones. 

En un nuevo parte emitido a las 20 horas, la Xunta cifraba ya en 80 hectáreas la superficie afectada por los incendios fusionados, que seguían activos a esa hora. 

Medio Rural informaba también de nuevos medios que se habían ido sumando el operativo hasta sumar 7 agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, 1 excavadora, 2 técnico, 3 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 4 aviones. 

A ellos hay que añadir bomberos, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, que investiga las posibles causas de los distintos focos.

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