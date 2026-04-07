Carballo y Vimianzo acogerán un proyecto sobre memoria folclórica y la tradición de velar

Álvaro Corral Cid

Los creadores gallegos Álvaro Corral Cid y Gabi Reboredo se sumergirán en un proceso de creación titulado Asoballada por fentos en el Pazo de la Cultura de Carballo.

Basado en la investigación artística de Corral Cid, el proyecto mezcla archivo y performance, acompañado por la música de Reboredo, para revisitar la memoria folclórica gallega y repensar los arquetipos regionales del franquismo.

La Casa da Cultura de Vimianzo, complementada con una residencia técnica en el Pazo de la Cultura de Narón, contará con el bailarín y creador gallego Jandross Rodríguez, que trabajará en el proyecto Suksen, una investigación sobre el duelo y la tradición de velar.

Desde el cuerpo, Suksen explora la fisicalidad límite y la capacidad residual de un cuerpo cansado que sigue moviéndose, invitando a la pausa, a la intimidad y a la reimaginación del ritual a través de una perspectiva cuir y contemporánea.

En este trabajo, Rodríguez cuenta con la dirección artística de la coreógrafa y bailarina gallega Julia Laport.

Las Residencias Paraíso, un programa anual de residencias artísticas para danza y artes vivas pionero en la comunidad autónoma, cuenta ya con las personas seleccionadas para su décima edición, que se desarrollará a lo largo de este 2026.

Entre los 209 proyectos recibidos en la actual convocatoria, la cifra más elevada de su historia, el colectivo RPM ha seleccionado a los elegidos. “Por décimo ano consecutivo, atravesamos o inspirador proceso de selección dos e das artistas que conforman as Residencias Paraíso.

Grazas á colaboración e ao compromiso dos distintos espazos e institucións colaboradoras, impulsamos conxuntamente este programa interinstitucional de apoio á comunidade das artes vivas no noso territorio”.

Las Residencias Paraíso, impulsadas por RPM, cuentan con la financiación de la Xunta, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais, y de las distintas instituciones coproductoras del programa, entre las que se encuentran los concellos de Vimianzo y Carballo.

El programa Residencias Paraíso 2026 se dirige a artistas de Galicia, España y Portugal que precisen recogerse de forma intensiva en torno a un proyecto de investigación o creación durante dos o tres semanas.

Residencias Paraíso busca artistas de danza y artes vivas preocupados y ocupados por las derivas de su tiempo. Se valorará la integridad artística de la propuesta y el grado de madurez y solidez del proyecto, además de la relación entre este y el territorio.

Residencias Paraíso 2026 cuenta con un importe total de 25.000 euros y acogerá diez propuestas en residencia, dos más que en su pasada edición, con una dotación económica de entre 1.500 y 3.000 euros cada una.