Carballo y Vimianzo sensibilizan sobre la importancia de cuidar la salud con controles periódicos
En la capital carballesa este martes hubo una jornada de prevención en materia de diabetis e hipertensión
Carballo y Vimianzo son dos de los concellos de la Costa da Morte que han programado distintas iniciativas para sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Salud.
En la capital carballesa este martes se pusieron en marcha unas nuevas jornadas de divulgación y control preventivo.
El escenario escogido fue el mercado municipal por donde pasaron en horario de mañana y tarde 219 personas interesadas en que personal sanitario les hiciese un seguimiento de la tensión arterial y de los niveles de azúcar.
Entre los voluntarios figuró el propio alcalde del municipio, Daniel Pérez, y el edil de Feiras, Ramón Varela.
La iniciativa llegará a su fin este jueves, en este caso sólo en horario de mañana (10.00 a 13.00 horas).
Desde el Concello animan a la gente a participar e inciden en que la prevención resulta fundamental para evitar las enfermedades crónicas.