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Carballo

Carballo y Vimianzo sensibilizan sobre la importancia de cuidar la salud con controles periódicos

En la capital carballesa este martes hubo una jornada de prevención en materia de diabetis e hipertensión

Redacción
07/04/2026 22:00
Un total de 219 personas pasaron por el mercado este martes para controlarse la tensión y la diabetis
Un total de 219 personas pasaron por el mercado este martes para controlarse la tensión y la diabetis
Mar Casal
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Carballo y Vimianzo son dos de los concellos de la Costa da Morte que han programado distintas iniciativas para sumarse a la conmemoración del Día Mundial de la Salud. 

En la capital carballesa este martes se pusieron en marcha unas nuevas jornadas de divulgación y control preventivo. 

El escenario escogido fue el mercado municipal por donde pasaron en horario de mañana y tarde 219 personas interesadas en que personal sanitario les hiciese un seguimiento de la tensión arterial y de los niveles de azúcar. 

Entre los voluntarios figuró el propio alcalde del municipio, Daniel Pérez, y el edil de Feiras, Ramón Varela. 

La iniciativa llegará a su fin este jueves, en este caso sólo en horario de mañana (10.00 a 13.00 horas). 

Desde el Concello animan a la gente a participar e inciden en que la prevención resulta fundamental para evitar las enfermedades crónicas.

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