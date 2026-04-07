El FIOT recibirá una ayuda 47.311 euros de la Xunta destinada a festivales de artes escénicas

Uno de los últimos espectáculos del FIOT en Carballo Raúl López Molina

La Xunta resolvió la concesión de las subvenciones a festivales profesionales de artes escénicas, por las que se distribuyen este año 290.000 euros entre 13 citas gallegas. El 35.º Festival Internacional Outono de Teatro (Fiot) de Carballo, que centra cada año la mayor parte de su cartelera en el mes de octubre, contará con 47.311 euros.

La convocatoria de este año incrementó en un 3,5 % la dotación destinada a estos eventos respecto al año pasado y mantuvo entre sus requisitos la celebración de al menos dos ediciones anteriores, programación mínima de seis compañías y una apuesta significativa por la contratación artística gallega, entre otros criterios. Contribuyen desta forma a la continuidad de estos festivales, piezas clave en la evolución del sistema teatral gallego.