Extinguido el incendio de Noicela tras calcinar 186,5 hectáreas

Incendio forestal en Caión (36)

El incendio forestal declarado este lunes en la parroquia carballesa de Noicela, y que llegó a unirse con otro foco registrado en Caión, en A Laracha, quedó extinguido este martes a las 19.11 horas, según informó Medio Rural. El fuego se inició a las 14.20 horas del lunes y acabó afectando a una superficie total de 186,5 hectáreas.

De ellas, 105,5 corresponden a monte arbolado y 81 a terreno raso. En las labores de extinción participaron 4 técnicos, 17 agentes, 21 brigadas, 20 motobombas, 2 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 4 aviones. Desde Medio Rural recuerdan que, ante cualquier incendio forestal, la ciudadanía puede llamar al 085. También está operativo el teléfono anónimo 900 815 085 para denunciar actividades incendiarias.