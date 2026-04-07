La 13ª edición del Carballo Interplay desplegará una treintena de actividades

Acto de presentación del Carballo Interplay Mar Casal

El Carballo Interplay presentó ayer los contenidos de su XIII edición, que se celebrará del 16 al 19 de abril en el Mercado de Carballo, con un total de 32 actividades en torno a la cultura digital contemporánea.

En el acto participaron Sonia Méndez y Andrea Villa, directoras del festival; Xosé Regueira, concejal de Promoción Económica y Turismo de Carballo y vicepresidente de la Diputación; Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega de Industrias Culturais; y Daniel Pérez, alcalde de Carballo.

La cita reafirma su lugar como espacio de referencia para pensar el ecosistema digital desde dentro, con una propuesta que mantiene el vínculo afectivo con internet como lugar de creatividad, identidad y comunidad, al tiempo que introduce una visión crítica sobre la saturación, los algoritmos, la precariedad y las nuevas formas de consumo cultural en la red.

En este marco, el festival sitúa también en el centro la creación digital gallega, a través de sus premios y de actividades formativas y educativas pensadas para fomentar nuevas prácticas creativas en gallego y un uso más consciente de las redes sociales.

Durante los cuatro días, Carballo se convertirá además en un punto de encuentro de algunas de las voces gallegas más reconocibles del ecosistema digital, como Raquel Piñeiro, Marina G. Canedo, Zeltia y Lúa Mosquera, Salseología o Autoenfoque.

Durante la presentación, Xosé Regueira remarcó la importancia de comprender lo que ocurre en el ámbito digital para poder distinguir sus efectos positivos y negativos.

El vicepresidente y concejal puso en valor la trayectoria del evento y su carácter pionero: “naceu primeiro como un festival de webseries, algo que todo o mundo entendía como un irmán menor ou como un ámbito menor da creación, do cinema e tal. Daquela foi unha decisión arriscada”.

En este sentido, destacó su evolución a lo largo del tiempo, subrayando que el Carballo Interplay supo adaptarse a los cambios tecnológicos e incluso superar momentos complejos como la pandemia, consolidándose como un espacio de debate en torno a la sociedad digital.

También resaltó la capacidad del evento para situar Carballo en el mapa internacional de la creación digital.

Por su parte, el representante de la Consellería de Cultura e Xuventude, Jacobo Sutil, destacó su capacidad para “anticiparse aos cambios do ecosistema dixital” y convertirlos en una programación “útil, atractiva e conectada co presente”.

También puso en valor el festival como “plataforma de visibilidade e impulso para as novas xeracións de creadoras”, especialmente en el ámbito de contenidos en gallego, y acentuó su fortaleza a la hora de situar la creación digital “como un ámbito central da cultura contemporánea”, con capacidad para “xerar industria, abrir conversacións relevantes e conectar coa mocidade desde formatos e linguaxes propias”.

Daniel Pérez, alcalde de Carballo, señaló que el festival encaja perfectamente con las políticas culturales del municipio, ya que combina “a cultura, sobre todo a través da lingua galega, coa capacidade de xerar oportunidades e o feito de ser vangarda”.

El programa del Carballo Interplay combina entretenimiento, reflexión y comunidad, con contenidos que incluyen desde la cultura pop y los formatos nacidos en internet hasta el análisis de los cambios sociales y culturales que atraviesan la red.

Una de las señas de identidad de esta edición es también el lugar central del gallego, presente tanto en las jornadas de charla y análisis como en los certámenes dedicados a la creación y producción de contenido digital.

La importancia del gallego

Entre los contenidos de esta edición figuran la conversación Sobrevivir en galego nas redes sociais, con Prado Rúa y Konachadas; la presentación del número 5 de la revista Clara Corbelhe, en torno al artículo “Scroll, lingua, nación: a galeguidade política nas redes na era TikTok”, con la participación de Malva F.R. y Élia Lago.

La parte formativa llegará de la mano de Marina G. Canedo, creadora y estratega de teta&teta, que impartirá el taller Radicalmente online: activismo e redes sociais, dirigido al público joven.

También volverán a ocupar un lugar destacado los certámenes de creación digital en gallego. El Premio á Produción de Contido Dixital en Galego concederá 3.000 euros para el desarrollo del proyecto ganador, mientras que los galardones a Mellor Canle y a Mellor Creadora ou Creador reconocerán con 600 euros cada categoría.

Estos dos galardones han alcanzado una participación de 35 proyectos, la cifra más alta hasta el momento, lo que confirma el dinamismo y el crecimiento de este ámbito creativo.

La Sección Oficial contará con 19 series, de las que 17 son internacionales y proceden de 10 países, reforzando su perfil como escaparate para nuevas voces y narrativas del audiovisual digital.

La programación también incluye dos presentaciones especiales: el preestreno en Galicia de Millennial Mal, creada y dirigida por Lorena Iglesias, y Epidemia Invisible, proyecto ganador de la pasada edición del Premio á Produción de Contido Dixital en Galego, una serie documental creada por Román Varela en torno a la experiencia de la salud mental en primera persona; además de la proyección infantil de la serie gallega de animación Pipo.

Otra de las líneas destacadas serán los shows y podcasts en directo, con propuestas que llevan al escenario lenguajes y formatos propios del ecosistema digital.

En esta edición podrán verse Rajando con… Bimboficadas, con Samantha Hudson y María Barrier; Pop y Muerte, con Kiko Amat y Benja Villegas; y Sexo en Nueva York Podcast. También estarán I’ll See You in My Dreams, Twin Peaks y Plot Twins. Duplicadas por guion, acercando por primera vez a Galicia algunas de las voces más destacadas del panorama estatal.

La actividad prevista se completa con Zona Pro, paneles sobre inteligencia artificial, divulgación de nuevos formatos y el concierto de Pantis.