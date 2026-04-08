Axober considera que Portugal supone una gran oportunidad para las empresas gallegas

Diego Iglesias, presidente de Axober EC

Axober, en colaboración con Quincemil, programa para este viernes la jornada empresarial “Portugal: oportunidades para empresas galegas”.

La actividad se llevará a cabo en el complejo carballés La Base y consistirá en un encuentro de diferentes sectores interesados en expandir su actividad al país vecino.

El programa arrancará a las 10.30 horas con la bienvenida institucional a cargo de Diego Iglesias, presidente de la Axober, y de Julio Vila Pérez, CEO de Grupo Vila Castro, que actuará de moderador.

Las charlas previstas se reparten en dos grandes bloques.

El primero de ellos girará en torno a la estructura y creación de una empresa y se abrirá a las 10.40 horas con la ponencia titulada “Potugal como oportunidad para empresas gallegas”, a cargo de Antonio Pereira, de Grupo Vila Castro.

Más adelante también se hablará de cómo planificar una empresa en Portugal y de los trámites necesarios para crear un negocio en el país luso.

A las 12.45 se abrirá el contenido del segundo bloque, relativo a protección y apoyo empresarial, con una ponencia sobre “Gestión del riesgo empresarial y seguro en Portugal”, que dará paso a otras sobre “Incentivos fiscales y subvenciones a la inversión” y “Ecosistema empresarial y asociación de apoyo en Portugal”.

La clausura será a las 13.50 para culminar luego con una comida y un espacio networking.