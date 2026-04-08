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Carballo

Cierra el plazo para presentar ofertas para la licitación del proyecto de la mejora energética de la Casa do Concello carballés

La futura actuación permitirá reducir en un 49,82% el consumo de energía

A. Pérez Cavolo
08/04/2026 22:38
Casa do Concello de Carballo
Casa do Concello de Carballo
Archivo
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Este viernes cierra el plazo de presentación de ofertas para la redacción del proyecto de mejora energética de la Casa do Concello de Carballo que se financiará en parte con fondos europeos. Tal y como se informó hace unas semanas en estas mismas páginas, el contrato que está en licitación por 65.000 euros tendrá un plazo de ejecución de cinco meses y permitirá definir con detalle una actuación pensada para modernizar uno de los edificios públicos más emblemáticos y utilizados del municipio. 

Según la documentación técnica, la futura actuación permitirá reducir en un 49,82% el consumo de energía primaria no renovable, al pasar de 136,29 a 68,39 kilovatios por metro cuadrado al año, además de elevar la calificación energética del edificio hasta la letra A. Una de las principales será la mejora integral de la envolvente térmica del edificio, con una intervención sobre fachadas y cubierta que reduzca las pérdidas energéticas y mejore el comportamiento térmico del inmueble. 

Entre las soluciones previstas figura la implantación de una fachada transventilada, manteniendo el cerramiento actual pero reforzando su rendimiento energético. A eso se sumará la sustitución integral de las carpinterías exteriores por otras de mayores prestaciones. También se contempla la ejecución de una cubierta ecológica extensiva. 

Esa actuación en cubierta incluirá además la instalación de paneles fotovoltaicos para la producción de energía renovable, así como sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales, otra de las mejoras ambientales incluidas en la planificación.

 Junto a ello, se renovarán las instalaciones de iluminación mediante la colocación de luminarias LED de alta eficiencia. La memoria también prevé la incorporación de medidas para mejorar la accesibilidad, eliminar barreras arquitectónicas.

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