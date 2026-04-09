Acepta ocho años de cárcel por robo y detención ilegal en una vivienda de Carballo

Audiencia Provincial da Coruña EC

Un hombre ha aceptado ocho años de prisión por un delito de robo con violencia y otro de detención ilegal tras asaltar una vivienda en el concello de Carballo.

La condena se produce después de un acuerdo entre las partes que evitó la celebración del juicio, previsto para este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Los hechos se remontan al 13 de mayo de 2025, cuando el acusado, nacido en 1972, actuó junto a al menos otras tres personas, que no han sido identificadas.

Según el escrito de acusación, el grupo había vigilado antes a la víctima, un hombre de 75 años que vivía solo en su casa de Sofán. Sobre las 22:15 horas, los asaltantes accedieron al domicilio con el rostro cubierto y con guantes.

Tras abrirles la puerta, empujaron al septuagenario y le arrancaron del cuello una cadena de oro, causándole lesiones. A continuación, lo maniataron con bridas en manos y pies y le colocaron cinta aislante en la boca para impedir que pidiese ayuda. Durante el asalto, llegaron a apuntarle a la cabeza mientras le exigían que revelase dónde guardaba el dinero y las joyas.

Al final , sustrajeron 400 euros en efectivo, varias piezas de oro - entre ellas un reloj, gargantillas, un anillo con diamantes y otros objetos de valor-, además de un teléfono móvil y 27 paquetes de tabaco. También se llevaron la llave de la vivienda, lo que obligó a la víctima a cambiar la cerradura.

Tras la huida de los ladrones, el hombre permaneció atado hasta que logró liberarse y pedir ayuda a su hermano, que es su vecino.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de 13 años de prisión, siete por robo y seis por detención ilegal, además de una multa de 900 euros por un delito leve de lesiones, apreciando agravantes como disfraz, abuso de superioridad y multirreincidencia.

Sin embargo, finalmente se acordó una condena de cuatro años por cada delito, así como sanciones económicas por las lesiones causadas.

El acusado permanece en prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2025, tras ser detenido al identificarse el vehículo utilizado en el atraco. Por su parte, la víctima ha renunciado a ser indemnizada por estos hechos.