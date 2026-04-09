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Carballo

Aspaber celebra un desayuno para presentar su Ano do 50 aniversario

Se darán a conocer los primeros eventos anuales y se estrenará un símbolo conmemorativo

Redacción
09/04/2026 21:49
Los usuarios de Aspaber en un taller
Los usuarios de Aspaber en un taller
EC
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Aspaber confirmará mañana a partir de las 11.30 los primeros eventos de cara este año, así como datos sobre la evolución de la entidad y el impacto que tuvo e la vida social de Carballo desde su creación. 

En el encuentro estará presente junta directiva de Aspaber, acompañada por la gerente Dolores Fernández 

Esta jornada está pensada para compartir un momento especialmente emotivo y significativo para identidad, ya que celebra su 50 aniversario

El desayuno incluirá también el estreno de un símbolo conmemorativo en la fachada, con el que Aspaber dará comienzo oficialmente al Ano do Aniversario, marcando un hito en este camino de celebración. 

También se habilitará un pequeño espacio expositivo con imágenes de la evolución en 50 años.

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