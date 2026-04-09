Aspaber celebra un desayuno para presentar su Ano do 50 aniversario

Los usuarios de Aspaber en un taller EC

Aspaber confirmará mañana a partir de las 11.30 los primeros eventos de cara este año, así como datos sobre la evolución de la entidad y el impacto que tuvo e la vida social de Carballo desde su creación.

En el encuentro estará presente junta directiva de Aspaber, acompañada por la gerente Dolores Fernández

Esta jornada está pensada para compartir un momento especialmente emotivo y significativo para identidad, ya que celebra su 50 aniversario.

El desayuno incluirá también el estreno de un símbolo conmemorativo en la fachada, con el que Aspaber dará comienzo oficialmente al Ano do Aniversario, marcando un hito en este camino de celebración.

También se habilitará un pequeño espacio expositivo con imágenes de la evolución en 50 años.