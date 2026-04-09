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Carballo

Carballo visibiliza el papel de las entidades sociales con una muestra

La exposición ‘Que pasaría se non existisen as entidades sociais?’ puede visitarse en la Plaza del Concello

Redacción
09/04/2026 22:24
Dos personas miran el panel de Cruz Roja
Dos personas miran el panel de Cruz Roja
Mar Casal
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Este fin de semana comienza la segunda edición del Feirón en Rede ‘Carballo Solidario’, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo de las entidades sociales del municipio. 

En el marco de esta iniciativa, la principal novedad de este año es la exposición al aire libre ‘¿Qué pasaría si no existiesen las entidades sociales?’, que desde hoy por la tarde se puede visitar en la Praza do Concello. 

A través de estos paneles, el Concello de Carballo busca que la ciudadanía reflexione sobre cómo sería la sociedad si no existiesen estas organizaciones que ayudan a personas en situación de vulnerabilidad, y visibilizar un trabajo que no está suficientemente valorado.

Este recorrido por las entidades quiere mostrar su impacto en la vida diaria y se presenta como una oportunidad para acercar la solidaridad a la ciudadanía y reforzar los lazos comunitarios. En la feria participan 14 colectivos: AECC, Alcer, Fundación Érguete Integración, Cruz Roja, Un Paso Máis, O Legado de Max, Afaber, Cáritas, Aspaber, Apem, Íntegro, Vieiro, Lenda Educativa y Senegaleses Carballo. El domingo cada entidad tendrá un puesto en la Praza do Concello. 

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