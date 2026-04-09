Casi 500 personas se sometieron a controles de salud en Carballo

Un vecino mide la tensión en las jornadas de control | mar casal mar casal

El Concello de Carballo cerró con una elevada cifra de participación las jornadas de divulgación y control de la hipertensión y diabetes celebradas en el mercado municipal, dentro del plan de dinamización impulsado por la Concellaría de Feiras e Mercados y la asociación de profesionales A Praza en el marco del Día Mundial de la Salud.

En total se acercaron hasta el puesto informativo 489 personas para realizar un seguimiento preventivo de sus salud, lo que demuestra el interés de esta iniciativa para la vecindad.

La campaña, que arrancó el pasado martes con una primera jornada en la que se atendieron a 219 personas, vivió este jueves su momento de mayor afluencia con 270 nuevos controles realizados en solo cuatro horas, coincidiendo con el enorme movimiento que genera el mercado de los jueves.

Aunque la mayoría de personas asistentes fueron personas mayores, hubo variedad de edades, perfiles y procedencias: gente usuaria del balneario, alumnado de secundaria, clientela habitual del mercado, entre otros.

También se sumaron el alcalde, Daniel Pérez, y los concejales de Feiras e Mercados, Ramón Varela, y Deportes e Mocidade, Daniel Barreiro.

El alcalde agradeció la excelente disposición de la ciudadanía y destacó que “a prevención é o investimento máis rendible que podemos facer para garantir unha vida saudable”.

Aunque las mediaciones en el mercado acabaron el programa formativo continúa en el centro de salud del municipio con el lema Coida a túa saúde. El servicio de dietista-nutricionista ofrecerá obradoiros todos los viernes de abril para profundizar en hábitos de alimentación saludable y el manejo de la diabetis y salud cardiovascular. El de mañana ya está completo.

Desde el Concello carballés recuerdan a la vecindad la importancia de mantener un seguimiento regular y una alimentación equilibrada como las mejores herramientas contra la enfermedad.