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Carballo

Identificado tras romper la puerta del centro de salud de Carballo y llevarse una botella de agua

Usuarios del centro de salud se encontraron con la puerta de acceso rota y con el suelo salpicado de sangre

Agencias
09/04/2026 22:07
Las sesiones se impartirán en el centro de salud carballés
centro de salud carballés
EC
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La Guardia Civil ha identificado este jueves a un varón que rompió la puerta principal de entrada del centro de salud de Carballo, y forzó una máquina expendedora, de la que se llevó una botella de agua. 

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y el hombre que causó los daños resultó herido, ya que se cortó con los cristales de la máquina.

Profesionales y usuarios del centro de salud se encontraron con la puerta de acceso rota y con el suelo salpicado de sangre. Fuentes sanitarias han confirmado que el Sergas procederá a denunciar los hechos y a reponer el mobibiliario dañado.

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