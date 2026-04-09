Carballo
Identificado tras romper la puerta del centro de salud de Carballo y llevarse una botella de agua
Usuarios del centro de salud se encontraron con la puerta de acceso rota y con el suelo salpicado de sangre
La Guardia Civil ha identificado este jueves a un varón que rompió la puerta principal de entrada del centro de salud de Carballo, y forzó una máquina expendedora, de la que se llevó una botella de agua.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana y el hombre que causó los daños resultó herido, ya que se cortó con los cristales de la máquina.
Profesionales y usuarios del centro de salud se encontraron con la puerta de acceso rota y con el suelo salpicado de sangre. Fuentes sanitarias han confirmado que el Sergas procederá a denunciar los hechos y a reponer el mobibiliario dañado.