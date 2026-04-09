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Carballo

Vendidas todas las entradas para la comida contra el cáncer que se celebra el día 18 en Carballo

La cita será en el restaurante Punta del Este

Redacción
09/04/2026 20:47
Una pasada edición de la comida contra el cáncer
Archivo
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La junta local de Carballo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) anuncia que están ya vendidas todas las entradas para la comida solidaria que la entidad celebra el próximo sábado 18 de abril en el restaurante Punta del Este. El evento reunirá a 402 personas (309 adultos y tres niños). Ana Casais, presidenta de la junta local, agradece a todos los que colaboran con esta causa.

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