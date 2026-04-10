Aspaber celebra cinco décadas de compromiso con la inclusión

El alcalde de Carballo junto a varios usuarios de Aspaber este viernes Mar Casal

Aspaber ha dado inicio oficial a la conmemoración de su 50 aniversario con un acto celebrado este viernes en sus instalaciones de A Brea, en Carballo, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a cinco décadas de trabajo en favor de la inclusión. La entidad reunió a usuarios, profesionales, familias y representantes institucionales para inaugurar un año de actividades bajo el lema ‘Aspaber 50 anos: traxectoria, compromiso e futuro’.

La celebración comenzó en el exterior del centro con una fotografía de familia en la que participaron usuarios y trabajadores, un momento simbólico que, según destacaron desde la propia entidad, servirá como recuerdo del camino recorrido y del crecimiento experimentado desde sus inicios. En ese mismo acto se presentó también la nueva imagen corporativa conmemorativa que acompañará a Aspaber durante todo este año.

Durante el encuentro, la asociación compartió con los asistentes una visión global de su trayectoria y de su actividad actual, poniendo el foco en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades de apoyo y de sus familias. “Son cinco décadas de traballo, compromiso e futuro para mellorar a calidade de vida das persoas e apoiar as súas familias. Ao longo destes anos a entidade desenvolveu diferentes servizos de atención, formación e integración laboral, axudando a crecer e formar parte activa da sociedade”, señalaron desde la organización.

En este sentido, Aspaber expuso también el modelo de trabajo que ha ido consolidando a lo largo del tiempo, basado en la atención integral a la persona. A través de sus distintos servicios —centro de día, centro ocupacional, centro residencial, formación dual y centro especial de empleo— la entidad desarrolla programas orientados a potenciar la autonomía, la inclusión social y la integración laboral. Este enfoque sitúa a la persona en el centro de todas las actuaciones, fomentando su participación activa y adaptando los apoyos a sus necesidades en cada etapa de la vida.

El primer acto del aniversario fue una foto de familia en A Brea Mar Casal

El acto contó con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez, acompañado por miembros del gobierno local, quienes quisieron destacar el papel fundamental que Aspaber ha desempeñado en el municipio y en la comarca. El regidor puso en valor el trabajo colectivo que sostiene la entidad: “A traxectoria non sería posible sen ese traballo incansable que hai de quen dirixe Aspaber, dos profesionais que prestan o servizo e tamén dos que traballades e vivides aquí. É un xeito tamén de integración do que estamos super orgullosos”.

Aspaber o que garante é o futuro e é algo que deberemos gardalo e coidalo e que haxa 50 anos máis de Aspaber Daniel Pérez, alcalde de Carballo

Asimismo, subrayó el compromiso institucional con la asociación y su labor social. “Desde o Concello de Carballo o único que podemos é apoiarvos e colaborar en todo o que poidamos e, sobre todo, darvos a sentir que estamos super orgullosos de vós e que ao final somos todos un, a mesma sociedade”, señaló. Pérez insistió en la importancia de garantizar la continuidad del proyecto asegurando que “Aspaber o que garante é o futuro e é algo que deberemos gardalo e coidalo e que haxa 50 anos máis de Aspaber”.

Programa de actividades

El inicio de esta conmemoración da paso a un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año. Entre las principales citas previstas figura la inauguración de la ampliación del Centro de Día en el mes de mayo, una actuación que reforzará la capacidad asistencial de la entidad. En verano, Aspaber recibirá un reconocimiento en la Feira do Libro de Xan Fraga, mientras que en septiembre está prevista la instalación de una exposición de infografías en la calle Colón, que repasará la historia de la organización.

El calendario continuará en otoño con la celebración de unas jornadas centradas en la sostenibilidad de las asociaciones, especialmente en el ámbito rural, abordando los retos futuros del sector. El broche final llegará en noviembre con una gala conmemorativa en el Pazo da Cultura de Carballo.

Además, la entidad trabaja en otras iniciativas complementarias, como una intervención artística en su fachada mediante la creación de un mural y la renovación progresiva de su imagen de marca, con el objetivo de seguir evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. Con este primer acto de aniversario, Aspaber no solo celebra su pasado, sino que reafirma su compromiso con el presente y el futuro, consolidándose como un referente en la atención a personas con discapacidad y en la construcción de una sociedad más inclusiva.