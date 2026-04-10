Carballo vuelve a ser epicentro del talento gamer en el Atlantic Games Conference

Sara Pérez, directora, Daniel Barreiro, concelleiro y el alcalde, Daniel Pérez en uno de los puestos del evento | mar casal

Hoy comenzó la segunda edición del Atlantic Games Conference, que se está celebrando en el Fórum de Carballo.

El día arrancó con la ponencia de Hernán Calvo, productor musical, que habló de estrategias de composición e implementación de música adaptativa, buscando una alternativa a la música lineal.

Después, el técnico artístico Harry Alisavakis explicó su trabajo en el videojuego Herdling. Durante estas dos charlas, simultáneamente hubo un taller de Iago Álvarez, localizador de videojuegos, es decir, el encargado de adaptar los juegos a distintos países, llamado “Xogando no traballo”, donde explicó los conceptos básicos del texto lingüístico en videojuegos.

Para terminar la mañana, Aquiles T.M. habló sobre la figura del solodev. Este concepto define a la persona que crea un videojuego en su totalidad, sin ningún equipo detrás.

En la tarde, Lucía Herrero, profesional de la comunicación y el marketing, explicó “Las claves para la creación y gestión de comunidades digitales”.

A continuación, Luc Alvarado, programador y diseñador de videojuegos, habló sobre la escalabilidad de los mismos. Le siguió en las charlas Eva Pérez, también diseñadora, que habló de la anatomía del videojuego sistémico.

Al mismo tiempo que estas dos últimas charlas, Maikel Ortega dio un taller titulado “Cómo haSer propio jefe”. Por la la tarde también hubo un espacio abierto en el que tanto amantes del videojuego, tanto amateurs como profesionales, pudieron interactuar, además de múltiples exposiciones de personas que mostraron sus creaciones.

Mañana continuarán las actividades con charlas, talleres, podcasts en directo y conciertos, configurando una programación que combina conocimiento técnico, reflexión creativa y propuestas culturales alrededor del videojuego. Está dirigida por Sara Pérez Lantes y Juan Alberto Martínez.