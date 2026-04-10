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Carballo

El centro social de Goíans y la vivienda A Cormelá, finalistas de los Premios de Arquitectura

En mayo se reunirá el jurado para escoger los proyectos ganadores que se darán a conocer el próximo 9 de junio

Redacción
10/04/2026 21:12
Centro social Goians
Centro social Goians
LUIS DIAZ DIAZ
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 El centro social de Goiáns, en Carballo, y la vivienda A Cormelá de Corme (Ponteceso) son dos de las trece obras gallegas que optan a los Premios Arquitectura 2026 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, (Cscae) en colaboración con Compac. 

Estos galardones celebran su quinta edición con la selección de 209 obras finalistas de un total de 534 propuestas presentadas. En mayo se reunirá un jurado formado por arquitectos de reconocido prestigio para elegir las propuestas finalistas, mientras que los proyectos ganadores se anunciarán el 9 de junio en una ceremonia que tendrá lugar en Madrid.

Inicialmente se presentaron 38 propuestas gallegas, que fueron evaluadas por un comité de selección designado por la junta de gobierno del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), integrado por los arquitectos Pedro Diéguez Iglesias, Fernando Eiroa Lorenzo, Rosa Mouriño Pérez y José Luis Gil Pita, que actuó como secretario del jurado. De ellas, fueron seleccionados 13 proyectos en distintas categoría.

Entre ellos, en la sección de edificación destacan la rehabilitación de la vivienda A Cormelá (Corme, Ponteceso), de Javier Rocamonde Lourido y Natalia Alvaredo López, y el Centro Social de Goiáns, de Miguel Fernández-Galiano. 

Sobre A Cormelá, el jurado valoró la puesta en valor de una vivienda mariñeira tradicional, conciliando el respeto patrimonial con estándares modernos de confort y el uso de materiales de proximidad para reducir la huella de carbono. 

A Cormela (Corme, Ponteceso)
A Cormela (Corme, Ponteceso)

En el caso del Centro Social de Goiáns, se destaca como una reinterpretación de la arquitectura popular gallega en clave contemporánea, creando un espacio de encuentro inclusivo y flexible, y contribuyendo al objetivo de fijar población en el rural mediante equipamientos de calidad. 

El COAG señala que esta selección destaca por la alta calidad de la arquitectura gallega y su atención al territorio, con proyectos que combinan sostenibilidad, patrimonio y nuevas formas de habitar. 

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