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Carballo

La artista Isa Bermúdez diseñará este año el cartel del San Xoán de Carballo

La comisión ha decidido que a partir de ahora la imagen la diseñará cada ejercicio un creador local

Redacción
10/04/2026 21:00
Isa Bermúdez será la encargada de diseñar el cartel | cedida
Isa Bermúdez será la encargada de diseñar el cartel | cedida
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Las fiestas de San Xoán de Carballo han dado un giro en su imagen gráfica. La comisión ha anunciado que, a partir de este año, el cartel se encargará cada año a una persona creadora de la zona. 

El objetivo es poner en valor la creatividad local, reforzar la identidad cultural de las fiestas y dignificar el trabajo de los y las profesionales de la ilustración y el diseño del entorno, convirtiendo el cartel en una pieza de autor que refleje la identidad única de San Xoán desde diversas miradas artísticas. 

Para inaugurar este formato, la comisión de fiestas cuenta con la reconocida artista Isa Bermúdez, que será la encargada de dar vida al cartel de la cita más esperada por los vecinos de Carballo. 

La elección de Bermúdez no es casual: su trayectoria y su vinculación con la cultura local la convierten en una persona ideal para marcar el inicio de esta nueva serie de carteles de autor. 

“Queremos que el cartel de San Xoán sea algo más que un anuncio; queremos que sea una plataforma para nuestros creadores. Tenemos un talento inmenso en casa y es el momento de darle el sitio que merece en nuestro escaparate más importante”, señaló la concejala de Festas, Maruxa Suárez.

 El diseño final realizado por Isa Bermúdez se presentará oficialmente en las próximas semanas en un acto público, donde se darán a conocer también los primeros detalles de la programación del San Xoán, que este año celebrará su semana grande del 22 al 28 de junio

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