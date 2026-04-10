Unas 80 empresas analizan en Carballo las oportunidades de negocio en Portugal

La iniciativa reunió a emprendedores de sectores muy variados Mar Casal

Alrededor de 80 empresas participaron este viernes en el Complexo La Base de Carballo en la jornada ‘Portugal: oportunidades para empresas gallegas’, organizada por la Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober).

El encuentro reunió a firmas de distintos sectores de la comarca interesadas en explorar vías de expansión hacia el mercado portugués. El programa se estructuró en dos bloques.

En el primero se abordaron cuestiones clave como el potencial de Portugal como destino empresarial, la planificación fiscal, los trámites legales y los aspectos bancarios necesarios para operar en el país vecino.

En el segundo bloque, los expertos analizaron herramientas de protección y apoyo empresarial, ofreciendo asesoramiento especializado a los asistentes.

El encuentro concluyó con un almuerzo que sirvió como espacio de networking, facilitando el intercambio de experiencias y la creación de contactos.

Diego Iglesias, presidente de la asociación de empresarios bergantiñana valoró positivamente la iniciativa, destacando que responde al creciente interés del tejido empresarial por abrir nuevos mercados y reafirma el compromiso de Axober con el desarrollo económico de la comarca.