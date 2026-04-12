La 17ª edición de Primavera en Ruta comienza reivindicando los antiguos caminos

Presentación del Primavera en Ruta Cedida

La asociación ambiental Senda Nova de Carballo ha puesto en marcha la 17ª edición de su Primavera en Ruta, que reivindica los antiguos caminos. En un acto en el Espazo da Natureza de Oza y en una jornada de puertas abiertas, los niños de la Escola Ambiental fueron los encargados de dar a conocer a los asistentes las actividades que realizan.

Al acto asistieron representantes de los concellos colaboradores de Carballo, A Laracha y Malpica, así como miembros de Enxeñería sen Fronteiras, socios de Senda Nova, familiares de alumnado de la Escola Ambiental y público en general.

Esta edición tiene como objetivo sensibilizar sobre los antiguos caminos y también sobre el barro en los caminos, en contraposición al asfalto, el hormigón y la zahorra. Este año, como homenaje a este modo de entender el proyecto, desde Senda Nova facilitan e impulsan la participación de una amplia representación de entidades, que se acercarán desde el ámbito local a participar en las caminadas por su parroquia y municipio. es el caso del colectivo vecinal de Brenlla y Ferreira de Coristanco, la AV de Aldemunde de Arriba o la entidad Veciños polo Rural de Cerceda. También participan la asociación Verdegaia, así como la Escola Oficial de Idiomas de Carballo, incluso colectivos de fuera de Galicia, como Bierzo Aire Limpio.

Los concellos de Carballo, A Laracha, Zas, Trazo y Malpica apoyan el proyecto y facilitan lugares para anotarse y salidas desde diferentes puntos para cada ruta. Primavera en Ruta se renueva en esfuerzo desde la base de objetivos fijos y claros que formulan un diagnóstico del territorio, al recorrerlo de forma regular y visitando de modo interpretativo los lugares más interesantes de las parroquias que visitan. La primera ruta es la denominada O son do Anllóns, entre Carballo y Coristanco, el próximo 19 de abril.