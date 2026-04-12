La entidad de jubilados y pensionistas de Verdillo celebró su comida anual en el restaurante San Lorenzo

Alrededor de un centenar de personas acudieron a la comida organizada por el colectivo de pensionistas de Verdillo Raúl López Molina

Compartir mesa y mantel en buena compañía es uno de los mayores placeres que existen y sino que se lo pregunten a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Verdillo, que este domingo celebró su tradicional comida anual.

La convocatoria fue todo un éxito con asistencia de alrededor de un centenar de comensales, que compartieron gastronomía de calidad en el restaurante San Lorenzo de la propia localidad, pero también muchas anécdotas y vivencias durante el xantar y la posterior sobremesa, que se prolongó hasta bien avanzada la tarde.

El colectivo está respaldado por 117 asociados y lo preside José Mariño, mientras Jesús Lago ejerce de secretario.

Talleres laracheses

La peña Talleres Reunidos de A Laracha, por su parte, eligió la noche del pasado viernes para llevar a cabo su tradicional cena de primavera, para la que eligieron como maco el restaurante café bar Buenos Aires de la capital larachesa.

Allí degustaron entrantes variados, calamares, churrasco mixto, postre, bebidas y chupitos, todo ello con el sello de calidad de la casa restauradora.

La peña agrupa a empresarios y trabajadores de la rama de mecánica, chapa y pintura del sector de la automoción de la zona