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Carballo

La entidad de jubilados y pensionistas de Verdillo celebró su comida anual en el restaurante San Lorenzo

La peña Talleres Reunidos de A Laracha también aprovechó el fin de semana para llevar a cabo su peculiar cena de primavera

Redacción
12/04/2026 23:44
Alrededor de un centenar de personas acudieron a la comida organizada por el colectivo de pensionistas de Verdillo
Alrededor de un centenar de personas acudieron a la comida organizada por el colectivo de pensionistas de Verdillo
Raúl López Molina
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Compartir mesa y mantel en buena compañía es uno de los mayores placeres que existen y sino que se lo pregunten a la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Verdillo, que este domingo celebró su tradicional comida anual. 

La convocatoria fue todo un éxito con asistencia de alrededor de un centenar de comensales, que compartieron gastronomía de calidad en el restaurante San Lorenzo de la propia localidad, pero también muchas anécdotas y vivencias durante el xantar y la posterior sobremesa, que se prolongó hasta bien avanzada la tarde.

El colectivo está respaldado por 117 asociados y lo preside José Mariño, mientras Jesús Lago ejerce de secretario.

Talleres laracheses

La peña Talleres Reunidos de A Laracha, por su parte, eligió la noche del pasado  viernes para llevar a cabo su tradicional cena de primavera, para la que eligieron como maco el restaurante café bar Buenos Aires de la capital larachesa. 

Allí degustaron entrantes variados, calamares, churrasco mixto, postre, bebidas y chupitos, todo ello con el sello de calidad de la casa restauradora. 

La peña agrupa a empresarios y trabajadores de la rama de mecánica, chapa y pintura del sector de la automoción de la zona

Asistentes a la cena organizada por la peña Talleres Reunidos de A Laracha
Asistentes a la cena organizada por la peña Talleres Reunidos de A Laracha
Cedida
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