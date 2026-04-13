Abierta la inscripción para la carrera 10k de Carballo

Carballo acogerá el domingo 7 de junio una nueva edición de la 10K – Carrera Popular Concello de Carballo, que en este 2026 celebra su decimocuarta edición y se consolida como una de las citas deportivas de referencia en la comarca.

El plazo de inscripción abrió hoy y puede formalizarse a través de la página web Carreiras Galegas.

La prueba, organizada por el Concello de Carballo a través de la Concellaría de Deportes, contará con dos distancias para personas adultas: 10 y 5 kilómetros, ambas homologadas por la Federación Gallega de Atletismo.

Además, habrá pruebas específicas para categorías base, dirigidas a niñas y niños nacidos desde el año 2023 en adelante. La carrera forma parte del XII Circuito de Carreras Populares de la Diputación de A Coruña, reforzando así su carácter competitivo y participativo.

En cuanto a las inscripciones, serán gratuitas para las categorías base, mientras que las personas adultas deberán abonar una cuota de 5 euros.

La prueba volverá a llenar de animación las calles de Carballo. Como referencia, en la pasada edición las inscripciones alcanzaron los 1.987 corredores, una cifra que reflejó la gran acogida del evento.

La jornada deportiva dará comienzo a partir de las 10.00 horas y contará con todos los servicios necesarios para participantes y público, en un ambiente festivo y familiar que combina deporte, salud y convivencia.

Desde el Concello de Carballo se anima a toda la ciudadanía a participar en esta cita deportiva, que cada año reúne a centenares de personas y contribuye a la promoción de hábitos de vida saludables.