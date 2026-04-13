Dos perfiles de la comarca, entre los finalistas de la XIII edición del Carballo Interplay

La entrega de premios de la pasada edición | cedida aigiboga

El Carballo Interplay, que se celebra del 16 al 19 de abril, ha anunciado los 12 proyectos finalistas de sus premios dedicados a la creación de contenido digital en gallego. La selección de este año incluye cuatro candidaturas al Premio a la Producción de Contenido Digital en Gallego y otras ocho al Premio a la Creación Digital Gallega, dividido en las categorías de Mellor Canle y Mellor Creador/a.

Entre las personas nominadas hay dos vinculadas a la comarca. En el caso de la categoría de Mellor Canle, entre los finalistas se encuentra Mareando o Xogo, un proyecto dedicado al fútbol femenino de la Costa da Morte.

También compiten Mira de Novo, un espacio de divulgación sobre arquitectura, urbanismo y diseño; Chutenmeme, una propuesta de humor, política y shitpost con tono irreverente; y Prendidísima, un pódcast que aborda cuestiones vinculadas a la psicología, el feminismo y la diversidad a través de conversaciones pausadas con mujeres y disidencias sexuales feministas.

En la categoría de Mellor Creador/a figura Sons de Cande, que a través de sus vídeos muestra su conexión con el municipio de Carballo, a pesar de vivir en el concello vecino de Coristanco. Su propuesta parte del muralismo y el arte urbano para abrirse también a otros contenidos culturales, sociales y de actualidad.

Le acompañan entre los finalistas Antontísimo, por sus vídeos de tono generacional y reflexivo; Lara Fandiño (@larias_wrk), cuya cuenta de ilustración transforma en dibujos cuestiones como la precariedad, la salud mental o la presión estética; y A do Chinto, proyecto centrado en la divulgación de la historia y la cultura gallega con un lenguaje accesible y conectado con el presente.

El jurado encargado de valorar los proyectos finalistas está integrado por Andrea Villa, Sara Seco, Mellor creadora o ano pasado, y el creador de contenido conocido como Salseología.

Las personas finalistas del Premio a la Creación Dixital Galega presentarán sus proyectos en el pitching previsto para el viernes a las 16:00 horas en el Mercado de Carballo.

El Premio a la Produción de Contido Dixital mantiene en esta edición su dotación de 3.000 euros para impulsar el desarrollo de un proyecto audiovisual en formato webserie u otros formatos nativos digitales.

Los proyectos finalistas en esta categoría son Falando ao xeito: unha conversa entre bambolinas, de Xeitosa Producións, un canal de divulgación feminista en torno al sector artístico y cultural; el microdrama Crossbooking Castelao, inspirado en Cousas, de Castelao, presentado por Teresa Barberena Fernández; O envés dunha curva, webserie de ficción cómica con elementos de thriller y enfoque híbrido entre teatro y audiovisual firmada por Silvia Cambón Torre; e Imáisde, miniserie de ciencia ficción cómica en formato de falso documental, presentada por Ángela Triana.

Las cuatro finalistas defenderán sus proyectos el jueves a las 17:00 horas ante un jurado integrado por Román Varela, ganador de la pasada edición con Epidemia Invisible, proyecto que se estrenará este año en el festival; Xosé Regueira, concejal de Turismo y Promoción Económica de Carballo; y Sandra Lesta.